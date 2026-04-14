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Karola reveló el costoso regalo que recibió de Yuli Ruiz tras salir de La casa de los famosos

Karol Alcendra, quien abandonó para siempre La casa de los famosos Colombia, describió a Yuli Ruiz como una mujer amplia y presumió el detalle.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Yuli Ruiz y Karol Alcendra en La casa de los famosos Colombia.
Karola reveló el costos regalo que recibió de Yuli Ruiz. Foto | Canal RCN.

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ras convertirse en la reciente eliminada por decisión del público, Karol Alcendra, mejor conocida como Karola, ha ofrecido varias declaraciones en las que se ha mostrado sincera respecto a lo que fue el reality de convivencia, dejando claro que, para ella el juego se terminó.

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¿Cuál fue el costoso regalo que Yuli Ruiz le dio a Karola tras ser eliminada de La casa de los famosos Colombia?

Durante la reciente gira de medios que hizo la exparticipante de esta tercera temporada, hubo varias revelaciones que captaron la atención, una de ellas fue el costoso regalo que recibió por parte de la también exparticipante Yuli Ruiz, quien hace pocas semanas también abandonó la competencia para siempre.

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"Ayer mi Yuli me mandó un montón de outfits, hermosa, i love you mi Yuli hermosa, y yo sé que no me lo prestaste, me lo regalaste", señaló en medio de la entrevista que concedió al programa ¿Qué Hay Pa' Dañar?

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Allí, la reciente eliminada dio a conocer que no fue uno, ni dos, ni tres outfits, fueron entre 15 y 16 atuendos los que le regalo, gesto que la llevó a describir a Ruiz como una mujer bastante amplia cuando se trata de darle obsequios a los demás.

Yuli Ruiz y Karol Alcendra en La casa de los famosos Colombia.
Karola sorprendió al contar que recibió costosos regalos de Yuli Ruiz. Foto | Canal RCN.

¿Karola recibió costoso regalo de Yuli Ruiz? Esto dijo la exparticipante de La casa de los famosos Colombia

Además de presumir que recibió bastantes atuendos de vestir, la barranquillera contó que le hizo otro regalo, mostrando incluso durante la entrevista qué fue lo que le obsequió.

"Mira el regalo que me hizo, erda no tengo zapatos... esto es una pulsera de oro de verdad, verdad", relató.

A raíz de este gesto de Yuli con ella, Karola insistió en que su excompañera es una mujer hermosa y con una gran corazón, además de expresarle su agradecimiento ante las cámaras cargado de mucho cariño.

¿Con qué porcentaje salió Karola de La casa de los famosos Colombia?

Cabe señalar que, Karola fue eliminada para siempre del juego luego de que el público votara en negativo por el participante que querían que saliera de la casa, por eso, con un porcentaje del 67.26%, tuvo que despedirse de sus compañeros.

Yuli Ruiz y Karol Alcendra en La casa de los famosos Colombia.
Karola mostró el regalo que recibió de Yuli Ruiz. Foto | Canal RCN.
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