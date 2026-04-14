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Epa Colombia envió regalo a su hija desde la cárcel en su cumpleaños; ¿de qué se trata?

Epa Colombia volvió a ser tendencia tras celebrar el cumpleaños número dos de su hija con ayuda de Karol Samantha, su pareja.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Epa Colombia envió regalo a su hija desde la cárcel en su cumpleaños
Epa Colombia soprende a su hija desde la cárcel / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, volvió a posicionarse en el centro de la conversación digital. Aunque la influencer se encuentra privada de la libertad, un regalo dirigido a su hija llamó la atención en redes sociales.

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¿Cómo fue la celebración del cumpleaños de la hija de Epa Colombia?

La celebración del segundo cumpleaños de Daphne Samara se llevó a cabo el 9 de abril de 2026. Karol Samantha, quien también es madre de Daphne, fue la encargada de organizar el espacio y acompañar a la menor durante la sorpresa.

En el video compartido en redes sociales, se observa cómo la niña es guiada con los ojos cerrados hasta su habitación. Antes de descubrir el regalo, Karol le transmite un mensaje en nombre de su madre:

“Mamá Dane te ama con su vida”, escribió.

¿Cómo fue la celebración del cumpleaños de la hija de Epa Colombia?
Karol Samantha celebró el segundo cumpleaños de su hija / (Foto del Canal RCN)

Posteriormente, Daphne reacciona ante la sorpresa y envía un beso a la cámara.

Karol Samantha también expresó que la fecha estuvo acompañada de diferentes emociones, señalando que, pese a las circunstancias, mantienen la intención de fortalecer su entorno familiar durante este proceso.

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¿Qué regalo le envió Epa Colombia a su hija desde la cárcel?

La creadora de contenido envió un regalo especial a su hija con motivo de su cumpleaños número dos, mientras permanece recluida en la Escuela de Carabineros en Bogotá.

Según se conoció a través del video publicado en redes sociales, la sorpresa consistió en una casa de muñecas de varios niveles, ubicada en la habitación de la menor.

El momento en que la niña descubre el obsequio fue registrado y compartido, lo que generó conversación entre los usuarios digitales, quienes reaccionaron al gesto en medio de la situación actual de la influenciadora.

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¿Qué ha dicho Epa Colombia sobre su hija?

Las declaraciones de Epa Colombia sobre su hija Daphne han estado marcadas por su actual situación legal. La empresaria ha compartido mensajes sobre su experiencia como madre en medio de su reclusión.

En entrevistas, Epa ha hablado sobre el impacto de la separación con su hija. Ha manifestado que una de las partes más difíciles de su condena es no poder acompañar su crecimiento de manera constante.

¿Qué ha dicho Epa Colombia sobre su hija?
Epa Colombia revela que extraña a su hija / (Fotos del Canal RCN)

En ese sentido, ha señalado que la relación con la menor es fundamental en su vida, destacando la necesidad mutua entre ambas.

Estas declaraciones han generado múltiples reacciones en redes sociales, donde internautas afirman que sus palabras reflejan el vínculo que mantiene con su hija en medio de su situación actual.

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