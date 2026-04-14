Karol G en Coachella 2026: esta sería la millonaria cifra que habría cobrado por su presentación

La presentación de Karol G en Coachella 2026 generó conversación en redes, no solo por su show y los mensajes que compartió en él, sino por la cifra que rodea su participación.

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¿Cuánto cobró Karol G por ser artista principal en Coachella 2026?

La participación de Karol G en Coachella 2026 marcó un momento relevante en su carrera. La artista se convirtió en la primera mujer latina en liderar el cartel del evento, realizado en el Empire Polo Club.

Aunque la organización no ha revelado cifras oficiales, en redes sociales se retomaron estimaciones de la industria musical.

Karol G fue artista principal en Coachella 2026 / (Foto de AFP)

Según lo discutido en el pódcast The Town con el periodista Dave Brooks, los artistas principales del festival podrían recibir entre 5 y 10 millones de dólares, dependiendo de factores como su alcance global y número de presentaciones.

En ese contexto, los internautas afirman que la cantante colombiana habría recibido entre 4 y 8 millones de dólares, lo que equivale aproximadamente a entre 14 mil millones y 36 mil millones de pesos colombianos.

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¿Cómo fue el show de Karol G en Coachella 2026?

El show de Karol G incluyó una puesta en escena con referencias a la cultura latina. Durante su presentación, la artista interpretó algunos de sus temas más conocidos y compartió escenario con invitados especiales.

Karol G sorprendió con su presentación en Coachella 2026 /

Entre los artistas que la acompañaron estuvieron Becky G, Mariah Angeliq y Wisin. Además, incluyó la participación de un grupo de mujeres mariachis, lo que generó reacciones entre los asistentes.

El evento también contó con la presencia de otros artistas internacionales como Sabrina Carpenter y Justin Bieber, quienes hicieron parte de la programación del festival.

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¿Qué dijo Karol G tras su presentación en Coachella 2026?

Tras su presentación en Coachella 2026, Karol G dejó un mensaje centrado en el orgullo latino, el reconocimiento a quienes abrieron camino y el valor de su comunidad.

Durante su discurso en el escenario, la artista expresó que su logro no era solo individual, sino colectivo:

“Esto no se trata solo de mí. Se trata de mi comunidad latina. Se trata de mi gente”

También destacó que este momento llegó después de muchos años de historia del festival, señalando que era la primera vez que una mujer latina encabezaba el evento, algo que, según dijo, “tardó demasiado”.

En ese mismo sentido, la cantante agradeció a los artistas latinos que estuvieron antes que ella, reconociendo que su presencia en ese escenario es resultado de un proceso construido por otros exponentes de la música.