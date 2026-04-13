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Jessica Cediel reaparece desde el hospital y genera preocupación entre los fans; ¿qué pasó?

Jessica Cediel compartió un mensaje sobre su estado de salud que generó todo tipo de comentarios en redes sociales.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Jessica Cediel reaparece desde el hospital y genera preocupación entre los fans
Jessica Cediel fue hospitalizadada / (Foto de AFP y Freepik)

Jessica Cediel volvió a captar la atención en redes sociales luego de compartir un video desde un centro médico, lo que despertó inquietud entre quienes siguen de cerca su estado de salud.

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¿Por qué Jessica Cediel fue hospitalizada?

La actriz y presentadora apareció en sus historias de Instagram desde una camilla, lo que generó múltiples reacciones entre los usuarios. En el video, Jessica Cediel se muestra canalizada y con tapabocas, mientras permanece en un entorno hospitalario.

¿Por qué Jessica Cediel fue hospitalizada?
Jessica Cediel llama la atención tras aparecer desde el hospital / (Foto de AFP)

Aunque no entregó detalles sobre las razones específicas de su ingreso, la publicación llamó la atención de inmediato. Algunos internautas señalaron que su expresión reflejaba cansancio.

La falta de información llevó a que muchos usuarios manifestaran dudas y comentarios en redes sociales, buscando entender qué ocurrió y cuál es su estado actual.

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¿Qué dijo Jessica Cediel tras su hospitalización?

Tras compartir el video, Jessica Cediel publicó un mensaje que generó conversación entre sus seguidores. En sus palabras, expresó sentirse agotada por los constantes episodios relacionados con su salud.

"A veces no sé si estoy más aca, o más allá que acá", destacó.

Además, mencionó que hay momentos en los que percibe que no logra estabilizarse completamente, ya que cuando supera una dificultad, aparece otra.

La presentadora también señaló que ha decidido apoyarse en su fe para afrontar esta etapa. Según expresó, confía en que todo lo que ocurre está bajo control de Dios, lo que para muchos seguidores representa una forma de encontrar tranquilidad.

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¿Qué problemas de salud ha tenido Jessica Cediel?

A lo largo de los años, Jessica Cediel ha enfrentado distintos procesos relacionados con su salud. Uno de los más conocidos se remonta a 2009, cuando, tras un procedimiento estético, le fueron aplicadas sustancias distintas a las que esperaba.

Desde entonces, ha tenido que someterse a varias intervenciones médicas con el objetivo de retirar estos materiales de su cuerpo. Según se ha conocido, la sustancia se desplazó hacia otras zonas, afectando tejidos y generando nuevas complicaciones.

¿Qué problemas de salud ha tenido Jessica Cediel?
Jessica Cedi ha hablado abiertamente sobre su salud / (Foto de AFP)

Durante su recuperación, también ha enfrentado episodios en los que su organismo produce líquidos que requieren procedimientos médicos para evitar infecciones. Estas situaciones han implicado controles constantes y tratamientos prolongados.

En distintas ocasiones, la propia Cediel ha compartido que este proceso ha tenido impacto en diferentes aspectos de su vida. Mientras tanto, sus publicaciones vuelven a poner el foco sobre su estado, generando expectativa entre quienes siguen atentos a cualquier actualización.

 

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