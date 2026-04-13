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Así reaccionó Alexa Torrex tras la eliminación de Karola en La casa de los famosos Colombia

Alexa Torrex llamó la atención con su inesperada reacción tras la eliminación de Karola en La casa de los famosos Colombia.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Así reaccionó Alexa Torrex tras la eliminación de Karola
Alexa Torrex rompió en llanto tras la eliminación de Karola / (Fotos del Canal RCN)

La más reciente gala de eliminación en La casa de los famosos Colombia dejó en el centro de la conversación a Alexa Torrex, cuya reacción tras la salida de Karola no pasó desapercibida y generó múltiples comentarios entre los seguidores del reality.

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¿Por qué Karola fue eliminada de La casa de los famosos Colombia?

La gala del 12 de abril marcó un nuevo giro en La casa de los famosos Colombia, luego de que se implementara por primera vez en la temporada la votación en negativo. Este cambio permitió que el público votara por el participante que quería fuera del programa.

Durante la jornada, los participantes fueron regresando uno a uno a la casa tras conocer que no habían sido eliminados. La tensión aumentó cuando Alejandro Estrada y Karola Alcendra quedaron como los últimos en riesgo

¿Por qué Karola fue eliminada de La casa de los famosos Colombia?
Karola fue eliminada de La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Finalmente, la presentadora Carla Giraldo anunció que Karola había recibido el mayor porcentaje de votos negativos.

Con un 67,26 %, la participante quedó fuera de la competencia, marcando así una de las eliminaciones más comentadas de la temporada hasta el momento.

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¿Qué dijo Karola tras su salida de La casa de los famosos?

Tras conocer la decisión del público, Karola Alcendra agradeció a los televidentes y, posteriormente, se despidió de Alejandro Estrada con una despedida de mano.

Según destacó, Alcendra valoró la oportunidad de haber hecho parte del reality y reconoció el apoyo recibido durante su permanencia en el programa.

¿Qué dijo Karola tras su salida de La casa de los famosos?
Karola dijo adiós a La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Antes de abandonar la casa, Karola tomó una última decisión dentro del juego: dejó nominado a Alejandro Estrada, asegurando que su elección respondía a su deseo de que él fuera el próximo eliminado del reality.

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¿Cómo reaccionó Alexa Torrex tras la salida de Karola?

El momento en que se confirmó la salida de Karola también generó reacciones dentro de la casa. Tras el reingreso de Alejandro Estrada, Alexa Torrex reaccionó de forma inmediata.

La participante rompió en llanto, una reacción que llamó la atención de los seguidores del programa. Sin embargo, su emoción no estuvo relacionada con la salida de Karola, sino con la permanencia de Alejandro en la competencia.

Cabe recordar que Alexa ha construido una relación cercana con Alejandro Estrada y Tebi dentro del reality, consolidando alianzas estratégicas. Esta cercanía explicaría su reacción, que fue interpretada por internautas como una muestra del aprecio que se tienen.

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