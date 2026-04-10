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Votaciones en negativo La casa de los famosos Colombia, aquí el paso a paso

El reality activó votación en negativo y todos los participantes quedaron en riesgo tras una sanción de El Jefe.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Votaciones en negativo en La casa de los famosos Colombia: así puede participar el público
Votaciones en negativo en La casa de los famosos Colombia: así puede participar el público (Foto Canal RCN)

La dinámica del juego cambió en La casa de los famosos Colombia luego de una decisión tomada por El Jefe que modificó tanto la placa de nominación como la forma de votar.

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Tras la sanción general a los participantes, todos los famosos quedaron en riesgo de eliminación y se habilitó un sistema de votación en negativo, una modalidad que cambia completamente el resultado de la competencia.

¿Cómo funcionan las votaciones en negativo?

A diferencia del sistema tradicional, en el que el público vota para salvar a sus participantes favoritos, en esta ocasión el voto es en contra.

Esto significa que cada voto que se emita será para elegir al participante que se quiere fuera de la competencia.

El famoso que acumule la mayor cantidad de votos será eliminado.

Todos los participantes de La casa de los famosos Colombia se encuentran en riesgo de eliminación
Todos los participantes de La casa de los famosos Colombia se encuentran en riesgo de eliminación (Foto Canal RCN)

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Paso a paso para votar

Las votaciones se realizan a través de la página oficial del programa. Para participar, los usuarios deben seguir estos pasos:

  • Registrarse en la plataforma oficial con correo electrónico y contraseña.
  • Ingresar a la sección “Participa en nuestras votaciones: Elige aquí”.
  • Dar clic en la opción “Interactúa con nosotros”.
  • Seleccionar al participante por el que desean votar (teniendo en cuenta que el voto es en contra).
  • Una vez dentro, aparecerá la lista completa de los participantes, ya que todos se encuentran en placa tras la sanción.

El sistema permite votar cada cuatro horas, manteniendo la misma frecuencia que en las votaciones positivas.

¿Hasta cuándo se puede votar?

Las votaciones están habilitadas desde hoy 10 de abril y estarán abiertas hasta el domingo 12 de abril a las 9:30 p.m.

El resultado final se conocerá en la gala de ese mismo día, donde se anunciará el nombre del participante que deberá abandonar la competencia.

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Las reacciones dentro de la casa generaron un ambiente de tensión y confrontación que llevó a la producción a tomar medidas.

Con esta decisión, El Jefe dejó claro que el incumplimiento de las normas tiene consecuencias y que el desarrollo del juego puede modificarse en cualquier momento.

Ahora, con todos en placa y votación en negativo, el resultado depende completamente del público.

El jefe castigó a todos los participantes por su mal comportamiento dentro de su casa
El jefe castigó a todos los participantes por su mal comportamiento dentro de su casa (Foto Canal RCN)
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