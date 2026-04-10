¿Indirecta a Belinda? Nodal y Ángela Aguilar recrean icónica foto bajo la lluvia y desatan polémica

Una reciente publicación del cantante Christian Nodal junto a Ángela Aguilar generó una ola de reacciones en redes sociales, luego de que usuarios notaran un detalle que rápidamente se volvió viral.

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La imagen, tomada bajo la lluvia, llamó la atención por su estilo romántico. Sin embargo, lo que realmente encendió la conversación fue el parecido que muchos internautas encontraron con una fotografía del pasado en la que el artista aparecía en una escena similar junto a su expareja, Belinda.

Nodal y Ángela Aguilar posan bajo la lluvia y redes los comparan con Belinda (Foto Geoffroy Van Der Hasselt / AFP) (Foto Arturo Holmes / AFP)

¿Por qué hablan de una “pulla” a Belinda?

Aunque ni Christian Nodal ni Ángela Aguilar han hecho comentarios al respecto, en redes sociales varios usuarios interpretaron la coincidencia como una posible indirecta hacia Belinda.

La comparación surgió porque, en su anterior relación, el cantante también protagonizó una recordada imagen bajo la lluvia junto a la artista, lo que convirtió la nueva fotografía en un punto de referencia inmediato para los seguidores.

Para algunos internautas, recrear una escena tan similar podría no ser casualidad, mientras que otros consideran que se trata simplemente de una coincidencia estética sin mayor intención.

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¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

Las reacciones no tardaron en llegar y, como suele ocurrir en este tipo de situaciones, las opiniones estuvieron divididas.

Algunos usuarios compararon la química del cantante en ambas relaciones, señalando diferencias en su lenguaje corporal y expresiones.

Comentarios como “con Belinda se veía más romántico” o “ahora su mirada dice otra cosa” comenzaron a circular en distintas plataformas.

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Otros, en cambio, fueron más críticos y aseguraron que la escena con Ángela Aguilar se veía forzada o incluso compararon su estilo con el de otras exparejas del artista, como Cazzu.

También hubo quienes defendieron a la pareja actual, destacando que cada relación es distinta y que las comparaciones constantes no aportan al respeto de los artistas.

Lo cierto es que la fotografía logró lo que pocas publicaciones: poner nuevamente en conversación la vida sentimental de Christian Nodal y generar debate entre millones de seguidores.

Mientras tanto, ni Nodal ni Ángela Aguilar han respondido a la polémica, dejando que sean las redes sociales las que sigan alimentando la conversación.