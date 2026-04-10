Un joven futbolista brasileño sorprendió a sus seguidores al revelar que se convertirá en padre por primera vez.

Artículos relacionados La casa de los famosos Yuli Ruíz mostró su controversial postura al enfrentamiento de Alejandro y Eidevin: ¿a quién apoya?

La noticia se dio a conocer a través de un emotivo video publicado en sus redes sociales, el cual rápidamente se volvió viral.

¿Quién es el futbolista brasileño que será papá?

Se trata de Endrick, una de las grandes promesas del fútbol internacional y actual delantero del Olympique de Lyon.

El jugador anunció la noticia junto a su esposa, Gabriely Miranda, con quien mantiene una relación que ha llamado la atención desde sus inicios.

El anuncio no solo llamó la atención por la noticia en sí, sino también por la forma en la que fue presentado.

La producción audiovisual, de más de dos minutos, incluyó la participación de su esposa, sus mascotas y un mensaje con un fuerte significado emocional.

Endrick anunció que será papá por primera vez junto a su esposa. (Foto OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

“Tú eres nuestro amor en forma de vida. ‘Me formaste en el vientre.’ - Salmo 139:13”

Artículos relacionados Johanna Fadul Johanna Fadul reaccionó sin filtros a sanción de Eidevin y Alejandro Estrada: se fue con toda

Además del video, la pareja compartió una serie de imágenes similares a las del clip, acompañadas del mensaje: “Ahora somos cinco”, haciendo referencia a ellos dos, el bebé en camino y sus mascotas.

La publicación no tardó en generar impacto, superando el millón de “me gusta” en Instagram y acumulando miles de comentarios de seguidores que les enviaron mensajes de felicitación y buenos deseos por esta nueva etapa.



Su historia comenzó de una manera poco convencional: todo surgió a partir de una apuesta relacionada con un partido entre Cuiabá y Botafogo. Gabriely le propuso que si Cuiabá ganaba, comenzarían a salir, y así fue como inició su relación.

Curiosamente, ella también ha contado que la primera vez que lo vio, en un centro comercial en 2022, no sabía que él era futbolista, lo que permitió que su conexión se diera de forma más natural, sin la influencia de la fama.

Con el tiempo, la pareja consolidó su relación y formalizó su compromiso en dos ocasiones. La primera fue en septiembre de 2024 en Madrid, en una ceremonia privada sin testigos. Posteriormente, en julio de 2025, celebraron una segunda boda rodeados de familiares y amigos.

¿Cuántos años tiene el futbolista?

Artículos relacionados Alina Lozano Expareja de Alina Lozano revela que ella lo echó de la casa y desata dudas sobre la ruptura

El delantero tiene actualmente 19 años, lo que ha generado gran impacto entre sus seguidores, ya que se encuentra en una etapa clave de su carrera profesional.

A pesar de su juventud, el futbolista ha demostrado madurez tanto en lo deportivo como en lo personal, y ahora se prepara para asumir el reto de la paternidad.

La noticia ha sido recibida con entusiasmo por sus fanáticos, quienes destacan este nuevo capítulo en su vida como uno de los más importantes hasta ahora.