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Expareja de Alina Lozano revela que ella lo echó de la casa y desata dudas sobre la ruptura

Expareja de Alina Lozano reveló detalles de su ruptura y generó dudas sobre si realmente terminaron o es estrategia.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Ex de Alina Lozano revela que ella lo echó de la casa y desata dudas sobre la ruptura
Ex de Alina Lozano revela que ella lo echó de la casa y desata dudas sobre la ruptura (Foto Canal RCN)

La relación entre Alina Lozano y Jim Velásquez vuelve a estar en el centro de la conversación tras conocerse nuevos detalles sobre su supuesta separación.

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La pareja, que durante años fue protagonista de polémica por su diferencia de edad, sorprendió recientemente al anunciar su ruptura a través de redes sociales.

Sin embargo, las declaraciones posteriores de Jim Velásquez han generado aún más dudas entre sus seguidores.

¿Qué dijo Jim Velásquez sobre su ruptura con Alina Lozano?

En una entrevista, Jim Velásquez habló abiertamente sobre el fin de su relación con la actriz. El joven reveló que la ruptura no habría sido en los mejores términos y que incluso tuvo que abandonar la casa que compartían.

Según contó, Alina Lozano le habría pedido que se fuera, lo que lo llevó a regresar a vivir con sus padres. Esta situación marcó un punto de quiebre en la relación.

Velásquez también recordó cómo inició su historia con la actriz, destacando que fue él quien insistió en conquistarla, pese a que en un principio ella no contemplaba la posibilidad de tener una relación con alguien mucho menor.

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La diferencia de edad, de aproximadamente 30 años, fue uno de los aspectos más comentados desde el inicio de su romance, aunque ambos siempre defendieron su vínculo frente a las críticas.

Tras tres años juntos, la pareja confirmó su separación mediante un video en redes sociales.

Alina Lozano y Jim Velásquez habrían terminado
Alina Lozano y Jim Velásquez habrían terminado (Foto Canal RCN)

¿La separación es real o parte de una estrategia?

A pesar del anuncio, el comportamiento reciente de Alina Lozano en redes sociales ha generado confusión entre sus seguidores.

La actriz ha continuado compartiendo contenido relacionado con Jim Velásquez, incluyendo videos en los que lo menciona con cariño e incluso lo describe como “su tesoro más grande”.

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Estas publicaciones han llevado a muchos a cuestionar si la ruptura es completamente real o si podría tratarse de una estrategia de contenido, algo que no sería ajeno a la dinámica digital de la pareja.

Además, en uno de sus videos más recientes, Alina mostró la cercana relación entre su hijo y Jim, lo que refuerza la percepción de que, más allá de su situación sentimental, mantienen un vínculo cercano.

Por ahora, ninguno de los dos ha aclarado completamente el estado actual de su relación, lo que mantiene la incertidumbre entre sus seguidores.

Mientras tanto, la historia continúa dando de qué hablar en redes sociales, donde cada nueva publicación alimenta el debate sobre si realmente están separados o no.

Redes cuestionan la veracidad de la ruptura de Alina Lozano y Jim Velásquez
Redes cuestionan la veracidad de la ruptura de Alina Lozano y Jim Velásquez (Foto Canal RCN)
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