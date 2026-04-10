Hija de Karina García se va contra Alejandro Estrada: ¿qué dijo?

La gala del 9 de abril de La casa de los famosos Colombia sigue generando reacciones dentro y fuera del programa.

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Esta vez, quien llamó la atención fue Isabella Vargas, hija de Karina García, al compartir su opinión sobre Alejandro Estrada tras la polémica salida de Eidevin López.

La joven, que ha seguido de cerca el desarrollo del reality, utilizó sus redes sociales para expresar su postura frente a lo ocurrido, generando conversación entre los seguidores del programa.

Isabella Vargas se va contra Alejandro Estrada (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Isabella Vargas sobre Alejandro Estrada?

A través de sus historias de Instagram, Isabella Vargas dejó clara su opinión sobre Alejandro Estrada con publicaciones que no pasaron desapercibidas.

En una primera historia, compartió una imagen utilizando un filtro con rostro de payaso acompañada del mensaje: “yo viendo cómo a la gente le cae bien Alejandro”, junto a un gesto de confusión.

Minutos después, la joven decidió profundizar en su postura, respondiendo a las reacciones que generaron sus palabras. En una nueva historia, defendió su derecho a opinar y dejó claro que no todos tienen que compartir la misma percepción sobre los participantes del reality.

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Con un tono sarcástico, incluso pidió “perdón” por meterse con Alejandro, dejando entrever que algunas personas se sintieron incómodas con su opinión. Además, aseguró que su postura está basada en varios factores que, según ella, marcan diferencias frente a lo visto en temporadas anteriores del programa.

“Todos somos libres de opinar, tengo entonces que querer al que todos quieren? mi opinión es por muuuchos factores que hacen diferencia con el reality del año pasado”, escribió.

¿Qué pasó en la gala del 9 de abril en La casa de los famosos Colombia?

La reacción de Isabella se da en medio de una de las noches más tensas del reality. Durante la gala del 9 de abril, el público tomó una decisión clave sobre el futuro de Alejandro Estrada y Eidevin López, quienes protagonizaron un fuerte enfrentamiento que escaló a lo físico.

Tras la votación, se determinó la expulsión de Eidevin López, mientras que Alejandro continuó en competencia. Esta decisión generó una fuerte división dentro de la casa, con varios participantes manifestando su inconformidad.

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El ambiente desde entonces se ha tornado más tenso, evidenciando bandos claros entre los habitantes. Por un lado, quienes apoyan a Alejandro, y por el otro, quienes cuestionan la decisión del público y respaldaban la permanencia de Eidevin.

La opinión de Isabella Vargas se suma a esta ola de reacciones que continúan alimentando el debate en redes sociales, donde el reality sigue siendo uno de los temas más comentados del momento.