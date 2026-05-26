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Johanna Fadul genera controversia al revivir su polémica con Beba: ¿qué hizo?

Johanna Fadul revivió su polémica con Beba, tras revelar supuestas interacciones con Juanse Quintero, generando reacciones en redes.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Johanna Fadul causó revuelo tras recordar controversia con Beba
Johanna Fadul revivió polémica con Beba y desató reacciones. (Foto/ Canal RCN)

Johanna Fadul y Juanse Quintero son una de las parejas más estables de la farándula colombiana, pues han sostenido su relación por más de trece años y desde entonces, su matrimonio ha tenido varios momentos difíciles como la pérdida de sus gemelas.

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Ante aquél triste acontecimiento, los actores se han mantenido de pie, viviendo el día a día para conservar el amor que se tienen, pues es una relación que ha dejado en evidencia el apoyo que se tienen tanto para lo personal, como lo profesional.

En los últimos meses, la pareja fue tendencia en redes sociales luego de que Johanna Fadul saliera de La casa de los famosos Colombia 2026, pues una de sus excompañeras dijo que, al parecer, el actor y cantante le habría escrito por Instagram.

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Este tema estalló tras la presentación de Hombres a la plancha en la competencia, pues ahí, la barranquillera le insinuó a Mariana quién fue el que interactuó con sus redes. Meses después, Johanna Fadul vuelve a traer el tema al presente.

¿Qué dijo Johanna Fadul al revivir el like de Juanse Quintero a Beba?

A través de sus redes sociales, Johanna Fadul causó revuelo al revivir el tema con Beba, luego de que la deportista dijera que Juanse Quintero había interactuado en su Instagram.

Johanna Fadul generó debate tras revivir tema con Beba
Johanna Fadul causó revuelo tras recordar controversia con Beba. (Foto/ Canal RCN)

Precisamente, la actriz subió una historia en la que está al lado de su esposo y a él se la van los ojos mirando a una mujer que pasa por enfrente de ellos y Johanna reacciona corriéndole la cara con malestar.

En ese mismo clip, Fadul escribió: “yo, aquí recordando cuando Juanse le dio me gusta a Beba”, usando emojis riéndose de la situación.

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¿Qué dijo Beba al responder los detalles sobre la interacción de Juanse Quintero?

En una noche de fiesta en La casa de los famosos Colombia, Beba le hizo señas a Mariana Zapata y le insinuó que uno de ellos le habría escrito por Instagram, luego con las mismas señales, reveló que Juanse.

Johanna Fadul revivió polémica con Beba y desató reacciones
Johanna Fadul generó debate tras revivir tema con Beba. (Foto/ Canal RCN)

Al salir de la competencia, la barranquillera dijo que había sido un me gusta y se disculpó públicamente en caso de que haya generado algún malestar para Johanna Fadul.

Por eso, la actriz habría reaccionado meses después al inconveniente que causó bastante comentarios en redes.

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