Alejandra Salguero responde a polémico comentario tras el reencuentro de Alexa y Tebi

Alejandra Salguero, ex de Tebi Bernal, ganó popularidad luego de que el deportista se involucrara sentimentalmente con Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia 2026, pues su vínculo nació cuando cada uno conservaba su anterior relación.

Por su parte, la expareja del deportista, antes de terminar su relación, le pidió al público que sacaran a Tebi de la competencia, porque ella no estaba viendo bien lo que él hacía con su excompañera, quien regresó a la casa para ser jefe de campaña de Alejandro Estrada.

Sin embargo, esto no pasó porque Bernal ya es uno de los finalistas y, además, cuando Sofía Jaramillo llegó a un congelado, le dijo que tenía luz verde para hacer lo que él quisiera en la convivencia y así fue, dejando escalar su cercanía con la cantante.

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Por su lado, Alejandra se ha tenido que enfrentar a las críticas y a los comentarios negativos debido a la polémica generada en el reality, pero ella no se ha quedado callada.

¿Qué dijo Alejandra Salguero al responder críticas en redes tras el reencuentor de Alexa Torrex y Tebi Bernal?

Desde que Alejandra Salguero ganó exposición por su relación con Tebi Bernal, participante de La casa de los famosos Colombia, ha vivido la controversia desde afuera y eso, ha pesado más, pues el deportista no tiene ni idea de todo lo que ha pasado en la vida real.

Alejandra Salguero sorprendió con respuesta tras reencuentro de Alexa y Tebi. (Foto/ Canal RCN)

Por eso mismo, ante tanta crítica que ha enfrentado la modelo paisa, ella ha respondido uno que otro comentario negativo que le dejan en su contenido en redes, por lo que le respondió a una usuaria en TikTok, justo luego del reencuentro de ALexa Torrex y Tebi Bernal.

Precisamente, la mujer la cuestionó por supuesto uso de filtro en sus videos, pero Alejandra le dijo que mirara Instagram para comprobar que no era “filtro”.

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¿Alejandra Salguero ha dicho algo sobre el reencuentro Alexa Torrex y Tebi bernal?

La última vez que Alejandra Salguero se pronunció sobre Alexa Torrex y Tebi Bernal, fue cuando la cantante salió eliminada de la competencia, respondiendo a un comentario, deseándole felicidad con el deportista.

Alejandra Salguero respondió a polémico comentario. (Foto/ Canal RCN)

Desde entonces, no ha mencionado nada más y cuando le preguntan, ella hace señales de que cierra su boca, “porque cada loco en su cuento”, dijo.

Por ahora, en sus publicaciones la llenan de comentarios con el tema, pero ella hace caso omiso y sigue con sus cosas.