Mariana Zapata regresó a La casa de los famosos Colombia 3 para ser la jefe de campaña de Juanda Caribe antes de la gran final.

¿Cómo fue el reencuentro de Mariana Zapata y Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia 3?

La influenciadora fue la elegida por Juanda Caribe para llevar a cabo su campaña para quedarse con el premio de La casa de los famosos Colombia y acompañarlo en estos últimos días.

La decisión de Juanda Caribe se basó en la relación y cercanía que tuvieron a lo largo de la competencia con Mariana, con quien tuvo una especie de 'shippeo'.

Como era de esperarse su reencuentro iba a ser bastante emotivo, Juanda se acercó hasta la puerta de la casa estudio para recoger a Mariana Zapata, quien ingresó con la chaqueta que él le había regalado y se abalanzó para darle un gran abrazo.

Juanda Caribe y Mariana Zapata se reencontraron en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

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¿Cuál fue el regalo que Mariana Zapata le llevó a Juanda Caribe a La casa de los famosos Colombia 3?

Juanda Caribe fue uno de los más felices con su Jefe de campaña y así se lo expresó a la influenciadora, a quien le aseguró que era su mejor complemento para soñar con ganar.

Precisamente, en medio de una conversación en el cuarto, Mariana Zapata decidió entregarle un detalle que le llevó.

La influenciadora llevó dos manillas iguales, una para Juanda Caribe y otra para ella, a modo de símbolo de unión.

El humorista se mostró sorprendido con el detalle de Mariana y su reacción fue de agradecimiento el cual se lo expresó con un sentido abrazo y beso en la mejilla.

Mariana Zapata le dio regalo a Juanda Caribe en La casa de los famosos. (Foto del Canal RCN)

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¿Por qué el shippeo de Mariana Zapata y Juanda Caribe genera opiniones divididas?

El shippeo entre Mariana Zapata y Juanda Caribe ha provocado gran controversia y opiniones divididas en redes sociales.

La amistad y cercanía entre la influenciadora y el humorista empezó a intensificarse con el pasar de las semanas dentro de la competencia hasta el punto de parecer un romance.

Ambos han aceptado una cierta atracción y química entre ellos, sin embargo, la relación que tenía Juanda Caribe afuera de la competencia con Sheila Gándara, mamá de su hija, ha hecho que no den rienda suelta a su atracción.

Este motivo ha hecho que algunos en redes no aprueben su shippeo con Mariana Zapata, no obstante, la influenciadora ha sido clara que para ella solo puede existir una gran amistad con Juanda, pero no cierra la puerta a conocerlo afuera de la competencia.