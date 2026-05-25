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Alejandra Salguero se habría pronunciado sobre Alejandro Estrada: ¿qué dijo?

Alejandra Salguero habría reaccionado a los comentarios del brunch de Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Alejandra Salguero causó controversia con supuesto comentario sobre Alejandro Estrada
Alejandra Salguero se habría pronunciado sobre Alejandro Estrada. (Foto/ Canal RCN)

Se acerca la gran final de La casa de los famosos Colombia 2026 la cual será este viernes 29 de mayo y aún no se termina la polémica por los shippeos que nacieron dentro de la competencia, de hecho, fue un tema que se tocó durante el último brunch.

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Precisamente, muchos siguen comentando sobre Mariana Zapata con Juanda Caribe y Alexa Torrex con Tebi Bernal, pese a que las dos participantes ya salieron de la competencia y son los dos hombres quienes lograron llegar a la final.

Eso fue algo que generó críticas, debido a que, según mensajes y comentarios en redes, castigaron a las dos mujeres por sus vínculos con Tebi y Juanda, lo que les habría costado su continuación en el juego y eso lo habló Alejandro Estrada.

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Lo que dijo el actor durante el brunch sobre las infidelidades, no les habría gustado a algunos, pero al parecer, Alejandra Salguero habría reaccionado a lo que dijo y esto generó un gran revuelo.

¿Qué respondió Alejandra Salguero a lo que dijo Alejandro Estrada en La casa de los famosos sobre los shippeos?

A través de X, se está circulando un supuesto comentario de Alejandra Salguero, ex de Tebi Bernal, al parecer, respondiendo a lo que dijo Alejandro Estrada sobre los shippeos de La casa de los famosos Colombia 2026.

Alejandra Salguero se habría pronunciado sobre Alejandro Estrada
Alejandra Salguero lanzó mensaje tras comentario de Alejandro Estrada. (Foto/ Canal RCN)

Este presunto comentario es un pantallazo de Instagram, pero no se sabe de cuál es la publicación en el que la modelo habría dejado el mensaje, sin embargo, este dice:

“Alejandro es un gran chico que, no se puede responsabilizar por sentires y acciones ajenas”, escribió.

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Esto, lo añadió luego de mencionar que por más consejos que den las amistades, la decisión es propia.

¿Qué dijo Alejandro Estrada sobre las infidelidades en La casa de los famosos Colombia?

Durante el último brunch de La casa de los famosos Colombia el pasado domingo 24 de mayo, Alejandro Estrada sorprendió al hablar de los shippeos.

Alejandra Salguero lanzó mensaje tras comentario de Alejandro Estrada
Alejandra Salguero causó controversia con supuesto comentario sobre Alejandro Estrada. (Foto/ Canal RCN)

El actor recordó a Nataly Umaña al decir que ella salió de la competencia por sus decisiones personales al estar con Melfi, pero él sí llegó a la final; hizo la comparación con Mariana y Alexa, diciendo que ellas estuvieron en un vínculo con Tebi y Juanda, pero están por fuera.

De hecho, habló que ambos llegaron a la final y que las mujeres fueron castigadas, porque a ellas se les juzga más que a los hombres.

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