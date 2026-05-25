Salomón Bustamante causó revuelo con su reacción a los finalistas de La casa de los famosos Colombia

En la noche del pasado domingo 24 de mayo, se vivió la última eliminación de La casa de los famosos Colombia, dejando por fuera de la competencia a Beba, quien usó el poder de resurrección y estuvo dos meses más, llegando hasta la puerta de la final.

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Precisamente, Valerie de La Cruz era la única mujer que seguía en el programa de la vida en vivo y para muchas, hubiese sido un gran final con una sola chica en la final, pero ella logró estar solo en la semifinal.

Ahora, en la gran final que será este viernes 29, estarán cuatro hombres: Valentino Lázaro, Juanda Caribe, Tebi Bernal y Alejandro Estrada. Para muchos, este será el verdadero “duelo de titanes”.

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Precisamente, las votaciones se abrieron el domingo y serán cinco días en los que podrán apoyar a su famoso favorito; por ahora, solo quedan las reacciones de la eliminación de Beba y Salomón Bustamante fue uno de los que se pronunció sobre el tema.

¿Qué dijo salomón Bustamante tras la eliminación de Beba?

El presentador, Salomón Bustamante, fue uno de las figuras públicas que reaccionaron tras la eliminación de Beba de La casa de los famosos Colombia en su tercera temporada y dejó un comentario que causó revuelo en las redes.

Salomón Bustamante dio de qué hablar tras referirse a la final de La casa de los famosos. (Foto/ Canal RCN)

Salomón ha dejado ver en repetidas ocasiones que ha sido un fiel televidente del programa de la vida en vivo y en su mayoría de veces reaccionaba a las publicaciones sobre lo que sucedía dentro de la competencia.

En esta ocasión, escribió tras la última eliminación de la temporada: “Se los dije salía el esposo y salía ella. Se las tiró final de titanes Juanda y Alejo, ¿quién ganara?”

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¿Ya están habilitadas las votaciones para la final de La casa de los famosos Colombia 2026?

Salomón Bustamante reaccionó sin filtro a los finalistas de La casa de los famosos. (Foto/ Canal RCN)

Al finalizar la gala de eliminación, desde el domingo 24 de mayo se habilitaron las votaciones para elegir al gran ganador de La casa de los famosos Colombia en su tercera temporada; sin duda, será una de las votaciones más difíciles.

Por ahora, quedan todavía cinco días para los seguidores del programa y los fandoms elijan a su famoso favorito para que se lleve el título del ganador del reality de la vida en vivo, luego de más de cuatro meses de convivencia 24/7.