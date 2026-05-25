Mariana Zapata explotó de felicidad tras conocer que Juanda Caribe es finalista de La casa de los famosos

Mariana Zapatacompartió a través de sus redes sociales la reacción que tuvo al ver que Juanda Caribese convirtió en uno de los finalistas de La casa de los famosos Colombia.

La creadora de contenido publicó varios videos en los que dejó ver la emoción que sintió durante la reciente gala.

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¿Cómo reaccionó Mariana Zapata al conocer que Juanda Caribe llegó a la final de La casa de los famosos?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia compartió un video en el que aparece sentada sobre su cama mientras sostenía a su pequeña perrita.

En las imágenes se observa que Mariana estaba viendo en televisión la gala del programa mientras Marcelo anunciaba el nombre de la persona que regresaba a la casa.

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Mariana Zapata se mostró emocionada y también nerviosa por el resultado. Incluso, mientras esperaba el anuncio, expresó: “Estoy más nerviosa que hace ocho días”, haciendo referencia a la gala en la que ella se convirtió en la eliminada.

Juanda Caribe llegó a la final y Mariana Zapata sorprendió con su celebración. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, cuando Marcelo anunció el nombre de Juanda Caribe como finalista, Mariana reaccionó con un pequeño grito de emoción. En el video también se escucharon aplausos, aunque no se conoció quién estaba acompañándola en ese momento.

“Bien, Juanda”, expresó Mariana mientras se levantaba y celebraba la noticia. Posteriormente, comenzó a bailar y a mencionar al ‘team Blue’.

¿Qué compartió Mariana Zapata sobre Juanda Caribe tras convertirse en finalista?

Luego de la gala, Mariana Zapata también agradeció a las personas que apoyaron a Juanda Caribe con sus votos.

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En sus redes sociales, la creadora de contenido había estado invitando constantemente a sus seguidores a votar por él para que no quedara eliminado.

Además, compartió un video en el que aparece celebrando junto a Juanda Caribe durante una de las fiestas de sábado realizadas dentro de la casa.

Juanda Caribe llegó a la final y Mariana Zapata sorprendió con su celebración. (Foto: Canal RCN)

También publicó otro clip de una conversación que sostuvo con el participante, en la que le decía que lo veía dentro del top 4.

En ese mismo video, Mariana le recordó la promesa que hicieron, en la que ella aseguró que sería su “jefa de campaña” para la final.