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Andrés Gómez sorprendió con contundente mensaje tras salida de Beba de La casa de los famosos

El esposo de Beba lanzó un curioso mensaje tras la eliminación de Beba de La casa de los famosos Colombia.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
El mensaje del esposo de Beba tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia
Andrés Gómez sorprendió con emotiva reacción tras salida de Beba de La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

En la noche del 24 de mayo, Beba se convirtió en la más reciente eliminada de La casa de los famosos Colombia. Tras su salida, Andrés Gómez, esposo de la creadora de contenido, compartió un contundente mensaje en sus redes sociales.

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¿Qué dijo Andrés Gómez tras la eliminación de Beba de La casa de los famosos Colombia?

A través de sus historias de Instagram, Andrés Gómez publicó un mensaje dedicado a Beba luego de su salida. En él expresó su apoyo y amor incondicional.

“El amor de verdad no funciona solo cuando todo el mundo aplaude. El amor se demuestra cuando llegan los momentos incómodos, las críticas, los errores y las tormentas”, escribió.

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Luego, Andrés Gómez dejó claro que, sin importar lo que pase, estará junto a ella.

El mensaje del esposo de Beba tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia
Andrés Gómez sorprendió con emotiva reacción tras salida de Beba de La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

“Y si algo tengo claro después de todo esto, es que voy a seguir aquí, sosteniéndote igual que desde el primer día”, escribió Andrés Gómez en la publicación, la cual acompañó con un corazón rojo.

El esposo de Beba acompañó el mensaje con una reciente fotografía en la que aparecen ambos dentro de La casa de los famosos Colombia.

Como se conoció durante la última semana, las familias de los famosos del top 5 tuvieron la oportunidad de ingresar a la casa y compartir algunos momentos con los participantes que continúan en competencia.

¿Cómo ha sido el apoyo de Andrés Gómez a Beba durante La casa de los famosos?

Aunque durante la experiencia en La casa de los famosos Colombia se conocieron algunos desacuerdos entre la pareja, Andrés Gómez dejó ver en varias oportunidades su apoyo a Beba.

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No obstante, tras atravesar diferentes desacuerdos en vivo, la pareja se despidió con un gran abrazo y un mensaje de amor.

Beba es eliminada de La casa de los famosos y no entra a la final de la competencia.
Beba, la nueva eliminada de La casa de los famosos Colombia 2026. Foto: RCN

La eliminación de Beba se dio en medio de una gala en la que la única mujer salió con una pequeña diferencia en votación frente a Valentino. Sin embargo, al conocer la noticia, su reacción junto al participante fue de risas y saltos.

Beba se mostró tranquila luego de una participación marcada por una salida previa de la competencia. Posteriormente, gracias al poder de resurrección, logró regresar y llegar hasta la semifinal.

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