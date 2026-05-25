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Alexa Torrex se pronunció tras la eliminación de Beba en La casa de los famosos Colombia

Alexa Torrex reaccionó a la salida de Beba de La casa de los famosos Colombia y llamó la atención en redes sociales.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Alexa Torrex se pronunció tras la eliminación de Beba
Alexa Torrex compartió mensaje tras la eliminación de Beba / (Fotos del Canal RCN)

La eliminación de Beba de La casa de los famosos Colombia generó múltiples reacciones entre seguidores del reality y también entre algunos exparticipantes.

Una de las que se pronunció fue Alexa Torrex, quien compartió un mensaje en sus redes sociales tras conocerse el resultado de la gala.

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¿Con qué porcentaje salió Beba de La casa de los famosos Colombia?

El pasado 24 de mayo del 2026, Beba quedó eliminada de La casa de los famosos Colombia luego de recibir el menor porcentaje de apoyo por parte del público en la placa de eliminación.

¿Con qué porcentaje salió Beba de La casa de los famosos Colombia?
Beba se desipidió de La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

La participante se enfrentó en placa junto a Juanda Caribe y Valentino Lázaro en una de las votaciones más comentadas de la recta final del reality.

Los porcentajes de votación fueron los siguientes:

  • Juanda Caribe: 47,08 %
  • Valentino Lázaro: 24,43 %
  • Beba: 24,49 %

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Tras conocerse el resultado, Beba se mostró tranquila y se despidió de sus compañeros antes de abandonar la competencia. Su salida también marcó un hecho que varios internautas comentaron en redes sociales: la celebración que hubo.

Al recibir la noticia, Beba empezó a saltar junto a Valentino, gritando de la emoción por haber llegado hasta el top 5 y 4 del reality.

"Top 5, top 4", cantaban.

¿Con qué porcentaje salió Beba de La casa de los famosos Colombia?
Beba y Valentino se despidieron en La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

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¿Qué dijo Alexa Torrex tras la salida de Beba en La casa de los famosos Colombia?

La salida de Beba, generó todo tipo de reacciones dentro y fuera del programa. Luego de conocerse que Valerie de la Cruz no logró llegar a la final del reality, Alexa Torrex decidió pronunciarse a través de sus historias de Instagram.

La también exparticipante compartió un mensaje que llamó la atención entre los seguidores del programa. A través de una publicación aseguró que le generaba tristeza que, por primera vez, la final de La casa de los famosos Colombia quedara sin mujeres.

“La primera final sin una mujer, la verdad sí me da un poco de tristeza”.

El mensaje generó reacciones entre seguidores de La casa de los famosos Colombia, especialmente entre quienes afirmaron que no esperaban ese pronunciamiento debido a que Alexa y Beba no mostraron una relación cercana dentro del reality.

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