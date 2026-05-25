La salida de Beba de La casa de los famosos Colombia volvió a generar conversación sobre su relación con Mariana Zapata. Tras la eliminación, varios internautas estuvieron pendientes de cualquier reacción por parte de Mariana en redes sociales.

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¿Por qué Beba salió de La casa de los famosos Colombia?

El 24 de mayo, Beba se convirtió en la eliminada de La casa de los famosos Colombia. La participante abandonó la competencia luego de obtener el menor porcentaje de apoyo por parte del público en una placa compartida junto a Juanda Caribe y Valentino Lázaro.

Los resultados quedaron de la siguiente manera:

Juanda Caribe: 47,08 %

Valentino Lázaro: 24,43 %

Beba: 24,49 %

Beba fue eliminada de La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Tras conocerse el resultado, Beba reaccionó con tranquilidad y se despidió en medio de abrazos y mensajes de agradecimiento. Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió junto a Valentino Lázaro, con quien celebró haber llegado a las últimas etapas del programa.

La eliminación también generó múltiples comentarios sobre su paso por el reality. Muchos internautas recordaron su relación con Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia.

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¿Qué pasó entre Mariana Zapata y Beba en La casa de los famosos Colombia?

La relación entre Mariana Zapata y Beba fue una de las más comentadas de esta temporada de La casa de los famosos Colombia. Al inicio del programa, ambas mostraban una amistad cercana junto a Valentino Lázaro, formando una alianza dentro de la competencia.

La relación de Mariana Zapata y Beba continúa generando conversación / (Fotos del Canal RCN)

Sin embargo, la convivencia empezó a deteriorarse con el tiempo. Mariana aseguró que percibía actitudes “convenientes” por parte de su compañera, mientras que Beba afirmó sentirse afectada por comentarios y actitudes que consideraba distantes.

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¿Qué publicó Mariana Zapata tras la eliminación de Beba?

Luego de confirmarse la salida de Beba, varios seguidores del programa estuvieron pendientes de las redes sociales de Mariana Zapata para conocer si se referiría directamente a lo ocurrido.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Mariana compartió varias fotografías relacionadas con una celebración de cumpleaños y con su regreso a la rutina fuera de La casa de los famosos Colombia.

Aunque las publicaciones llamaron la atención entre sus seguidores, no hizo referencias directas a la eliminación de Beba ni a la situación entre ambas.

Los internautas afirmaron en comentarios que esperaban un pronunciamiento sobre la salida de la participante, especialmente por la amistad que construyeron dentro del reality y por los enfrentamientos que protagonizaron durante la recta final del programa.