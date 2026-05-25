La casa de los famosos Colombia 3 está por llegar a su final y uno de sus exparticipantes se pronunció en las últimas horas, Alexa Torrex.

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¿Qué dijo Alexa Torrex sobre su participación en La casa de los famosos Colombia?

La influenciadora se sinceró recientemente a través de un video en donde reaccionó a un comentario que ha recibido constantemente en donde le dicen que su participación en el reality solo se destacó por su shippeo con Tebi Bernal.

¿Cómo así que Alexa Torrex solo fue un shippeo en la casa más famosa de Colombia?

La cantante e influenciadora aseguró que este comentario no lo entendía y por eso decidió listar lo que para ella sí representó su paso por La casa de los famosos Colombia.

O sea que mis posicionamientos jamás pasaron, lo que yo me daba en el brunch solo estaba en mi imaginación, con toda la gente que yo me tuve agarrar para avanzar, ¿eso no contó?

Alexa aseguró que, de todo lo que le han dicho tras su paso por La casa de los famosos Colombia lo único que no iba a aceptar es que le dijeran que su paso por el reality no se sintió y que solo se habló de ella por Tebi Bernal.

¿Yo solo fui Alebi? Aceptó el migajera, el caspoza, el showsera, pero que yo solo fui un shippeo, eso no lo acepto.

Alexa Torrex habló sobre Tebi Bernal y su shippeo en La casa de los famosos. (Foto/ Canal RCN)

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¿Qué confesó Alexa Torrex sobre Tebi Bernal?

Alexa Torrex aseguró que, su shippeo con Tebi Bernal empezó a manera de juego en La casa de los famosos Colombia y sin pensarlo ese juego se convirtió en realidad.

Esto empezó jugando terminó gustando, yo lo sabía que uno de los dos iba a salir.

La cantante aceptó que ella sabía que ese shippeo haría que los dos no pudiesen llegar a la final y que por eso, no se sorprendió tanto cuando quedó eliminada del reality.

Además, asegura que, tras su paso por el reality del Canal RCN se le han abierto muchas puertas y que sin estar dentro de la competencia su nombre siguió sonando.

Aún escucho que Alexa se menciona allá, yo técnicamente no me he ido, pasó lo de la cena, lo del robot, vuelvo de jefa para que me digan que solo fui un shippeo.

Alexa dejó claro que no se arrepiente de nada de lo que pasó con Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia y que esperará para hablar con él afuera de la competencia y en caso de no tener ninguna relación, ella no se dejará afectar.