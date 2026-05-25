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Karina García se vistió de luto tras dolorosa pérdida: este fue el conmovedor mensaje que compartió

La creadora de contenido compartió un emotivo mensaje de apoyo luego de confirmarse una dolorosa pérdida que también afectó profundamente a Kris R.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Karina García se vistió de luto tras dolorosa pérdida y este fue el conmovedor mensaje que compartió
Karina García se vistió de luto tras dolorosa pérdida y este fue el conmovedor mensaje que compartió (Foto Canal RCN) (Foto Freepik)

Karina García se vistió de luto tras una dolorosa pérdida que también conmocionó a Kris R y a miles de seguidores en redes sociales.

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La pareja del cantante reaccionó públicamente luego de confirmarse el fallecimiento de Isaac, un joven fanático del artista que había logrado cumplir uno de sus mayores sueños: conocer personalmente al interprete urbano.

La noticia generó gran tristeza entre los seguidores del cantante, especialmente después de que Kris R compartiera meses atrás la historia del menor y el especial vínculo que construyó con él.

Karina García conmovió con sentido mensaje tras la pérdida que golpeó a Kris R
Karina García conmovió con sentido mensaje tras la pérdida que impactó a Kris R (Foto Canal RCN)

¿Quién era Isaac, el seguidor de Kris R que falleció?

Hace aproximadamente un mes, Kris R reveló en sus redes sociales que la familia de un joven llamado Isaac se había comunicado con él para cumplir uno de los mayores deseos del menor, el cual era conocer al cantante.

Según explicó el artista, Isaac atravesaba una delicada situación de salud, pero pese a ello mantenía una enorme admiración por su música.

El cantante decidió visitar personalmente al menor y compartió algunos momentos del encuentro, mostrando la felicidad que vivió junto al niño y su familia.

Sin embargo, el pasado domingo 24 de mayo el artista confirmó la triste noticia del fallecimiento de Isaac.

A través de un emotivo mensaje, Kris R expresó el profundo dolor que siente por la partida del menor y recordó la alegría que le transmitió durante el tiempo que pudieron compartir.

El cantante destacó que Isaac le enseñó a sonreírle a la vida incluso en medio de las situaciones más difíciles y aseguró que siempre recordará la emoción del niño y de sus padres durante el encuentro.

Kris R aseguró que la experiencia marcó profundamente su vida y le dejó importantes enseñanzas sobre el valor de la familia, el tiempo y la importancia de disfrutar cada instante.

Kris R se vistió de luto y conmovió con desgarrador mensaje en redes tras una dolorosa pérdida
Kris R se vistió de luto y conmovió con desgarrador mensaje en redes tras una dolorosa pérdida (Foto Canal RCN) (Foto freepik)

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¿Qué dijo Karina García tras la muerte de Isaac?

La publicación de despedida de Kris R rápidamente se llenó de mensajes de apoyo y solidaridad por parte de seguidores, amigos y personas cercanas al artista.

Entre ellos estuvo el mensaje de Karina García, quien no dudó en expresar públicamente su apoyo a su pareja y destacar el gesto que tuvo con el menor.

Karina aseguró que el cantante logró cumplirle un sueño a Isaac antes de su partida y resaltó que el hecho de haberlo visitado habla del gran corazón que tiene el artista.

“Mi amor, le cumpliste un sueño, que lindo que lo visitaste antes de que se fuera de este mundo eso habla muy bonito de ti”

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