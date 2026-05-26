Johanna Fadul habló sobre su supuesto shippeo en La casa de los famosos Colombia; ¿qué dijo?

En medio de una conversación entre varios participantes de La casa de los famosos Colombia sobre los “shippeos” que podrían haber surgido en el reality, el nombre de Johanna Fadul terminó convirtiéndose en tema de conversación.

¿Por qué dijeron que Johanna Fadul tendría un shippeo en La casa de los famosos Colombia?

Durante una charla en La casa de los famosos Colombia, Valentino, Tebi, Juanda Caribe y Alejandro Estrada hablaron sobre los posibles “shippeos” que podrían darse dentro del programa si algunos de ellos estuvieran solteros.

En medio de la conversación apareció el nombre de Johanna Fadul y rápidamente comenzaron las especulaciones sobre con quién habría podido formar pareja dentro del reality.

Fue Valentino quien aseguró que Johanna podría haber tenido química con varios de los participantes, entre ellos Alejandro Estrada y Juanda Caribe. Sin embargo, terminó señalando que, según él, la opción que más habría llamado la atención habría sido Juanda Caribe.

Johanna Fadul es recordada en La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

De acuerdo con lo que comentó, ambos habrían hecho una buena dupla porque Juanda suele sentirse atraído por mujeres elegantes y Johanna proyecta esa imagen. Además, mencionó que la diferencia de estatura entre ambos habría hecho que “se vieran lindos juntos”.

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¿Qué dijo Johanna Fadul sobre un supuesto shippeo en La casa de los famosos Colombia?

Luego de que el video comenzara a replicarse en diferentes plataformas, el contenido llegó hasta Johanna Fadul, quien decidió pronunciarse a través de sus historias en redes sociales.

La actriz compartió el fragmento de la conversación y dejó clara su posición frente a las especulaciones que surgieron alrededor de ella.

Según explicó, jamás tendría algún tipo de acercamiento sentimental con ninguno de los participantes, pues respeta a Juanse Quintero, su esposo, y la relación que han construido durante más de 13 años.

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¿Cuándo será la final de La casa de los famosos Colombia?

Mientras continúan las conversaciones alrededor de los participantes y las situaciones que se viven en la casa, los seguidores del programa también permanecen atentos a la recta final de la competencia.

La final de La casa de los famosos Colombia se llevará a cabo el próximo 29 de mayo a las 8:00 p.m. a través del Canal RCN.

Además, ya quedaron definidos los cuatro finalistas de esta temporada: Valentino Lázaro, Juanda Caribe, Tebi Bernal y Alejandro Estrada, quienes buscarán convertirse en el ganador del reality.

Finalistas de La casa de los famosos Colombia / (Fotos del Canal RCN)

En redes sociales, los internautas continúan compartiendo opiniones sobre quién podría quedarse con el primer lugar de la competencia y cuáles han sido los momentos más comentados de esta edición.

Este tipo de situaciones sigue aumentando la conversación digital alrededor del reality, especialmente ahora que cualquier comentario o reacción de los participantes y figuras cercanas genera interpretaciones entre los seguidores del formato.