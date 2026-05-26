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Jhorman reapareció y reaccionó tras supuesto final entre Alexa Torrex y Tebi Bernal con curioso video

Jhorman Toloza reapareció con curioso video tras la conversación con la que Alexa y Tebi habrían dado fin a su relación.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Jhorman Toloza reaccionó luego de la conversación entre Alexa Torrex y Tebi Bernal
La inesperada reacción de Jhorman Toloza tras supuesto final de Alexa y Tebi Bernal. (Foto: Canal RCN)

Jhorman Toloza, expareja de Alexa Torrex, reapareció con un curioso video luego de que Tebi Bernal no tomara de la mejor manera la llegada del “torbellino morado” a La casa de los famosos Colombia como jefe de campaña de Alejandro Estrada.

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¿Qué pasó entre Alexa Torrex y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia?

En la gala de la noche del 25 de mayo, Alexa Torrex reingresó a la casa más famosa en su recta final como jefa de campaña. Durante su ingreso, explicó que decidió apoyar a Alejandro Estrada y no a Tebi Bernal.

Por su parte, Tebi no tomó la decisión de la mejor manera, pues expresó sentir celos por la situación. Luego de la gala, Alexa y Tebi sostuvieron una conversación en la que habrían dado por terminado lo que tenían, ya que el participante le pidió que se enfocara en Alejandro Estrada y en el trabajo de campaña junto a Sofía Jaramillo durante la final.

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Como bien se conoce, la final de La casa de los famosos Colombia será el próximo viernes 29 de mayo, fecha en la que Colombia conocerá al ganador de los 400 millones de pesos.

Jhorman Toloza reaccionó luego de la conversación entre Alexa Torrex y Tebi Bernal
La inesperada reacción de Jhorman Toloza tras supuesto final de Alexa y Tebi Bernal. (Foto: Canal RCN)

¿Cuál fue el video que compartió Jhorman Toloza tras conversación de Alexa y Tebi?

Tras lo ocurrido, Jhorman Toloza reapareció en redes sociales con un video en el que se muestra tomando café y con una expresión de desconcierto mientras suena la canción “Te pintaron pajaritos”, de Andy Rivera.

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Para acompañar el video, Jhorman escribió las frases: “¿Qué pasó?” y “Ni con el pan, ni con el queso”. Sin embargo, lo que más llamó la atención fueron sus gestos y parte de la canción que se escuchaba.

“¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada?”, se escucha en el video. Posteriormente, cuando empieza la parte de la canción que dice “Te pintaron pajaritos en el aire, te juraron falso amor…”, Jhorman no pudo ocultar la risa y terminó riéndose a carcajadas.

Jhorman Toloza reaccionó luego de la conversación entre Alexa Torrex y Tebi Bernal
La inesperada reacción de Jhorman Toloza tras supuesto final de Alexa y Tebi Bernal. (Foto: Canal RCN)

Como bien se conoce, Alexa Torrex y Jhorman Toloza no concluyeron su relación en los mejores términos.

Como era de esperarse, los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar y varios usuarios volvieron a criticar a Jhorman Toloza por seguir hablando de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

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