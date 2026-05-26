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Alexa no pudo contener el llanto tras hablar con Tebi en La casa de los famosos, ¿no van más?

Tebi Bernal reaccionó con celos luego de que Alexa Torrex eligiera apoyar a Alejandro Estrada en la final de La casa.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Tebi Bernal confesó sus celos a Alexa Torrex y ella terminó llorando en La casa de los famosos
Alexa Torrex lloró tras inesperada charla con Tebi Bernal en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Alexa Torrex reingresó a La casa de los famosos Colombia como jefa de campaña y Tebi Bernal no reaccionó de la mejor manera al conocer que ella decidió apoyar a Alejandro Estradadurante la recta final.

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¿Qué conversación tuvieron Alexa Torrex y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia?

Durante esta última semana, los finalistas recibieron el apoyo exparticipantes, quienes ingresaron nuevamente a la casa para acompañarlos como jefes de campaña antes de la gran final.

Tebi Bernal confesó sus celos a Alexa Torrex y ella terminó llorando en La casa de los famosos
Alexa Torrex lloró tras inesperada charla con Tebi Bernal en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Luego de la gala, Alexa Torrex y Tebi Bernal sostuvieron una conversación en la que hablaron sobre la decisión de ella de convertirse en la jefa de campaña de Alejandro Estrada.

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Al inicio de la charla, Alexa le expresó a Tebi que no quería que la situación lo hiciera sentir incómodo. Sin embargo, él le respondió que ya le había advertido que era una persona complicada frente a ciertos temas emocionales.

Tebi Bernal le confesó a Alexa que sentía celos por la decisión que había tomado, aunque también aseguró que consideraba normal experimentar ese tipo de sentimientos en medio de todo lo que estaba ocurriendo.

Por su parte, Alexa Torrex le explicó que la decisión no había sido fácil para ella. Además, le comentó que, si la situación hubiera sido al contrario y ella hubiese escogido a Tebi, probablemente Alejandro Estrada también se habría sentido afectado.

Tebi Bernal confesó sus celos a Alexa Torrex y ella terminó llorando en La casa de los famosos
Alexa Torrex lloró tras inesperada charla con Tebi Bernal en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

¿Por qué Alexa Torrex terminó llorando tras la conversación con Tebi?

Tebi Bernal también le pidió a Alexa que se concentrara en Alejandro Estrada y en el apoyo que iba a brindarle como jefa de campaña durante los últimos días de competencia.

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Asimismo, el participante le expresó que se sentía feliz por Alejandro y aseguró que le tiene mucho cariño. Sin embargo, dejó claro que no podía evitar sentir celos frente a la situación.

Minutos después, Alexa Torrex terminó llorando y posteriormente habló con Alejandro Estrada sobre lo sucedido. Alejandro le comentó que, a esa altura de la competencia, todos debían enfocarse en el juego.

“No lo entiendo y no me gusta”, expresó Alexa Torrex en medio del llanto mientras hablaba de la conversación con Tebi Bernal dentro de La casa de los famosos Colombia.

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