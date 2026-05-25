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Sofía Jaramillo vivió particular reencuentro con Johanna Fadul: "Me da una vergüenza"

Sofía Jaramillo compartió en redes el encuentro con Johanna Fadul y Juanse Quintero, generando curiosidad entre sus seguidores.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Sofía Jaramillo se reencontró con Johanna Fadul y le hizo particular petición.
Sofía Jaramillo se reencontró con Johanna Fadul y le hizo particular petición. (Fotos: Canal RCN)

Sofía Jaramillo vivió un inesperado encuentro con Juanse Quintero y Johanna Fadul.

Sofía Jaramillo causó revuelo al encontrarse con Johanna Fadul.
Sofía Jaramillo causó revuelo al encontrarse con Johanna Fadul. (Foto: Canal RCN)

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¿Cómo fue el reencuentro entre Sofía Jaramillo y Johanna Fadul?

Por sus redes sociales, la modelo caleña mostró el momento en que se encontró con los actores y les pide una foto por ser muy famosos.

En el video se le ve a la pareja tomándose fotos con sus seguidores, mientras Sofía espera su turno.

Jaramillo les dice entre risas que son muy famosos y que quiere inmortalizar el momento, sin embargo, Johanna bromea diciendo que lamentablemente la foto no es posible porque llegó muy tarde.

Aunque todo se trató de un momento divertido, la aparición de Johanna Fadul volvió a poner sobre la mesa la polémica que mantiene con Marilyn Patiño, con quien está enemistada tras un desacuerdo público.

Johanna Fadul ha optado por no responder más a las indirectas de Marilyn Patiño, quien insiste en negar haber mencionado a Juanda Caribe y Mariana Zapata.

La actriz caleña sostiene que sus palabras fueron malinterpretadas, mientras Johanna reafirma que sí hubo nombres propios en esa conversación.

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¿Sofía Jaramillo será jefe de campaña de Tebi en la final de La casa de los famosos Colombia 3?

Sofía anunció que será su jefa de campaña de Tebi, un rol que le permitirá acompañar al participante en la última etapa de la competencia.

El pasado 24 de mayo se dio la última eliminación y Beba salió del juego, dejando una final conformada únicamente por hombres, algo que no había ocurrido en las ediciones anteriores.

Alejandro Estrada, Tebi, Juanda Caribe y Valentino Lázaro son los finalistas que deberán desplegar sus mejores estrategias para convencer al público y alcanzar el premio de 400 millones de pesos.

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El próximo 29 de mayo será la gala final y conoceremos al famoso que engrosará y se unirá al selecto grupo de ganadores junto a Karen Sevillano y Altafulla, quienes triunfaron en las versiones pasadas.

La expectativa es máxima, pues cada movimiento de los finalistas puede definir quién se lleva el título y el millonario premio.

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