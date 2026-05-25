¿Greeicy Rendón volverá a ‘Chica Vampiro’?, su confesión llamó la atención de los fans

Antes de consolidarse como una de las artistas colombianas más reconocidas, Greeicy Rendón hizo parte de varias producciones de televisión. Ahora, una nueva declaración sobre ‘Chica Vampiro’ volvió a despertar la curiosidad entre los seguidores de la serie.

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¿Qué dijo Greeicy Rendón sobre ‘Chica Vampiro’?

Durante una entrevista con Los 40 Colombia, Greeicy Rendón recordó el impacto que tuvo interpretar a Daisy O’Brian en ‘Chica Vampiro’, producción de Canal RCN que se estrenó en 2013 y que marcó una etapa importante en su carrera artística.

La cantante explicó que, aunque el personaje no influyó directamente en la elección de su nombre artístico, sí tuvo relación con la decisión de enfocarse en la música. Según contó, la serie le permitió conectar con el canto y las presentaciones en vivo.

“Daisy O’Brian, que era el personaje de Chica Vampiro, no tuvo que ver nada con mi nombre artístico, pero sí tuvo que ver con la decisión de hacer música. Porque en esa serie actuábamos, bailábamos y cantábamos”, comentó la artista.

Greeicy Rendón habló sobre su papel en ‘Chica Vampiro’ / (Foto de AFP)

Sus declaraciones generaron reacciones entre internautas que recuerdan la producción juvenil y el papel que interpretó durante varias temporadas.

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¿Habrá una película de ‘Chica Vampiro’ con Greeicy Rendón?

Uno de los temas que más llamó la atención fue la posibilidad de que ‘Chica Vampiro’ regrese en formato de película. Durante la conversación, Greeicy aseguró que existe una posibilidad real de desarrollar un proyecto inspirado en la historia que protagonizó hace más de una década.

Aunque no confirmó fechas ni detalles de producción, sus palabras fueron suficientes para generar expectativa entre quienes siguieron la serie en diferentes países de Latinoamérica.

La artista también recordó cómo las giras relacionadas con el programa la hicieron reflexionar sobre su futuro profesional. Según explicó, escuchar al público corear el nombre de Daisy O’Brian le hizo imaginar lo que sería vivir esa experiencia desde su faceta musical.

“Cuando nosotros hacíamos esas giras, antes de que empezara el show, la gente gritaba: ‘Daisy, Daisy’. Yo solo escuchaba las vocales. Yo escuchaba Greeicy”, afirmó.

Ahora, sus recientes declaraciones volvieron a poner a ‘Chica Vampiro’ en conversación entre seguidores que esperan conocer si el proyecto finalmente tendrá una nueva versión en cine o televisión.