Beba reveló la incomodidad que sintió al tener a su esposo dentro de La casa de los famosos

Beba de la Cruz habló por primera vez sobre los momentos incómodos que vivió junto a su esposo dentro de La casa de los famosos Colombia y confesó que algunas conversaciones durante la visita familiar la hicieron sentir incómoda.

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La más reciente eliminada del reality se sinceró durante una entrevista en el programa Buen día Colombia, donde explicó cómo vivió el ingreso de su esposo Andrés a la competencia.

Beba habló de las tensiones que tuvo con su esposo dentro de La casa de los famosos (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Beba sobre los momentos incómodos con su esposo?

Durante la conversación, Beba explicó que hubo situaciones dentro de la casa que le generaron incomodidad, especialmente cuando su pareja le hacía preguntas relacionadas con sus sentimientos y la manera en que llevaba la relación durante el reality.

Según contó, Andrés le cuestionaba por qué no le decía constantemente que lo amaba o por qué aparentemente no demostraba que lo extrañaba.

La creadora de contenido aseguró que entendía la reacción de su esposo, ya que ella llevaba aproximadamente cuatro meses aislada dentro de la competencia y viviendo una experiencia completamente diferente.

Sin embargo, confesó que emocionalmente no tenía la capacidad de manejar todo al mismo tiempo.

Beba también explicó que evitaba mostrarse demasiado amorosa o expresiva porque tenía muchas cosas pasando por su cabeza dentro del reality y sentía que lidiar con una relación sentimental en medio del encierro era mucho más complicado.

Asimismo, aclaró que cuando le dijo a Andrés que “no lo había extrañado”, lo hizo en tono de broma, asegurando que así suelen tratarse normalmente en su relación.

La influencer también reveló que sentía que algunos temas personales no debían hablarse frente a cámaras dentro de la competencia y aseguró que fue Andrés quien propuso varias de esas dinámicas de conversación.

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¿Cómo reaccionaron las redes sociales ante la declaración de Beba?

Las declaraciones de Beba rápidamente generaron debate entre los seguidores del reality.

Mientras algunos usuarios defendieron la presión emocional que implica participar en el programa, otros criticaron la manera en que manejó la situación con su esposo dentro de la casa.

En redes sociales aparecieron comentarios cuestionando la estabilidad de la relación e incluso algunos seguidores aseguraron que el matrimonio ya venía atravesando problemas desde antes de la visita familiar.

Otros internautas, por el contrario, señalaron que el encierro y la exposición constante pueden afectar cualquier relación sentimental dentro del reality.