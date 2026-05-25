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Violeta Bergonzi causó revuelo al compartir detalles de su relación con Sara Uribe

Violeta Bergonzi sorprendió al hablar de Sara Uribe y revelar detalles de la relación que mantienen desde hace años.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Violeta Bergonzi reveló detalles de su relación con Sara Uribe
Violeta Bergonzi habló sobre su carcanía con Sara Uribe / (Fotos del Canal RCN)

Una entrevista con Violeta Bergonzi volvió a poner sobre la mesa algunos aspectos de su vida personal. En esta ocasión, la ganadora de MasterChef Celebrity llamó la atención al revelar detalles de su relación con Sara Uribe.

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¿Qué dijo Violeta Bergonzi sobre su relación con Sara Uribe?

Durante una entrevista con Bésame Bogotá, Violeta Bergonzi habló sobre diferentes aspectos de su vida actual, incluyendo cómo se encuentra emocionalmente y las relaciones que ha construido en el mundo del entretenimiento.

La presentadora no se guardó nada y aseguró que, actualmente, siente su corazón “plenito”, una frase que llamó la atención entre quienes siguen su carrera en televisión y redes sociales.

En medio de la conversación, también fue consultada sobre las características que más valora en una pareja. Frente a esto, explicó que para ella es importante poder sentirse libre y auténtica dentro de una relación.

Sin embargo, uno de los momentos que más comentarios generó ocurrió cuando le preguntaron si había logrado construir vínculos sinceros dentro de la farándula colombiana. Allí, Violeta mencionó directamente a Sara Uribe y aseguró que mantienen una relación cercana desde hace varios años.

Sus declaraciones hicieron que varios seguidores recordaran diferentes momentos compartidos entre ambas presentadoras a lo largo del tiempo.

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¿Qué ha dicho Sara Uribe sobre Violeta Bergonzi?

En redes sociales, varios internautas han resaltado que tanto Sara Uribe como Violeta Bergonzi han mostrado públicamente una relación basada en el cariño y el apoyo mutuo.

Lejos de las cámaras y los proyectos televisivos, las dos figuras del entretenimiento han compartido mensajes y fotografías que, según los usuarios, permiten evidenciar la amistad construida con el paso de los años.

Uno de los recuerdos que más circula entre los seguidores corresponde a un viaje que realizaron juntas en 2018. En las imágenes compartidas en redes sociales aparecían disfrutando del mar mientras sonreían frente a la cámara.

Además, varios usuarios recordaron un mensaje publicado por Sara Uribe dedicado a Violeta Bergonzi que llamó la atención entre sus seguidores.

En la publicación escribió:

“Amo estos momentos con vos”.

Para algunos internautas, este tipo de mensajes evidencian la cercanía que ambas han mantenido incluso con el paso del tiempo y los diferentes proyectos profesionales que han desarrollado.

¿Qué ha dicho Sara Uribe sobre Violeta Bergonzi?
En redes destacan la cercanía de Violeta Bergonzi y Sara Uribe / (Fotos del Canal RCN)
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