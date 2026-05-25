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Karol G y Feid envían señales confusas sobre su relación: ¿siguen en contacto?

Karol G y Feid siguen dando de qué hablar con ciertas señales que confunden a sus seguidores, quienes creen que todavía se hablan.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Karol G y Feid siguen dando pistas sobre su relación
Karol G y Feid desatan rumores con señales sobre su relación. (AFP/ Mike Coppola)

En septiembre de 2025 nacieron los rumores sobre la ruptura de Karol G y Feid, luego de que quedara en evidencia su lejanía tanto públicamente como en redes sociales, pues desde agosto de ese mismo año, dejaron de interactuar en la cuenta del otro.

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Pasaron los meses y los rumores aumentaron, pero los artistas a veces daban señales confusas que, por una parte, les daban tranquilidad a sus seguidores, pero así mismo, para otros, era evidente que ya o estarían juntos.

Sin embargo, en enero, el medio internacional TMZ, sacó a la luz la verdad sobre el noviazgo de los colombianos y confirmó que este habría llegado a su fin; de acuerdo con su noticia, fuentes cercanas a los artistas, fueron quienes confirmaron la ruptura.

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Tras meses de este anuncio, fue la misma Karol G quien reveló que está soltera y provocó críticas por la forma en la que lo confirmó, pero, también generó confusión con un detalle que la relación con Feid.

¿Qué hicieron Karol G y Feid que confundieron a sus seguidores?

De acuerdo con lo que había publicado TMZ, los cantantes habrían terminado su relación de manera amistosa, pero esto no se sabe, ya que se ignoraron los Grammy 2026.

Karol G y Feid vuelven a causar revuelo
Karol G y Feid siguen dando pistas sobre su relación. (AFP/ Alejandro Tamargo - AFP/ Ezequiel BECERRA)

Pero, todavía se siguen en redes sociales y esto es una forma de decir, según los internautas, que ellos podrían seguir en contacto y que su noviazgo se terminó dejando una amistad entre ellos.

Por otro lado, para algunos, esto no dice nada, porque Carolina ya lo dejó de seguir en TikTok y solo se tienen en Instagram, pero no interactúan en las publicaciones del otro.

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¿Cuál es el detalle que todavía relaciona a Karol G con Feid?

Karol G provocó revuelo en redes al enviar una señal confusa que emocionó a algunos de sus fanáticos, quienes creen que, por esa razón, su relación con Feid podría continuar.

Karol G y Feid desatan rumores con señales sobre su relación
Karol G y Feid vuelven a causar revuelo. (AFP/Patrick T. Fallon)

Pues la cantante paisa publicó en un video recientemente haciendo ejercicio y en una de las tomas, se le ve usando una camisa de su exnovio.

Cuando era propiedad de Salomón, esta era manga corta, pero ella al parecer le habría quitado las mangas para que fuera más cómoda. De hecho, no solo se le vio en ese clip ejercitándose, sino en otros momentos.

para sus fans esto podría significar que, aun hay algo, pero otros ya no tienen fe de que algo pueda pasar entre los cantantes.

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