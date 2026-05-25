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Video de ex de Tebi Bernal siembra dudas sobre su presencia en la final de La casa de los famosos

¿Alejandra Salguero acompañará a Tebi en final de La casa de los famosos Colombia 3? Video genera sospechas.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Alejandra Salguero acompañaría a Tebi Bernal en La casa de los famosos
Ex de Tebi Bernal genera dudas tras publicar video. (Fotos Canal RCN y Freepik)

La casa de los famosos Colombia 3 llegará a su final el próximo 29 de mayo en el que cuatro hombres compiten por quedarse con el premio mayor: Alejandro Estrada, Tebi Bernal, Juanda Caribe y Valentino Lázaro.

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¿Alejandra Salguero, ex de Tebi Bernal, lo acompañará en la final de La casa de los famosos Colombia 3?

En medio de toda la expectativa que hay por la gran final del reality del Canal RCN, muchos han colocado sus ojos en los familiares y personas cercanas de los finalistas.

Precisamente, una de esas personas cercana a uno de los finalistas ha dado bastante de qué hablar en redes en los últimos meses, hablamos de Alejandra Salguero, expareja de Tebi Bernal.

La joven, quien sostenía una relación con Tebi Bernal antes de su ingreso a La casa de los famosos Colombia, ha estado en el foco mediático por todo lo que pasó entre el deportista y su compañera Alexa Torrex en el reality.

Esta aparente traición de Tebi Bernal hicieron que Alejandra tomara la decisión de hacerse a un lado y de terminar públicamente su relación con él. Sin embargo, un video publicado en la mañana del 25 de mayo ha encendido las alarmas de verla en la gala de la gran final.

Alejandra Salguero lanza fuerte indirecta obre Tebi y Alexa
Alejandra Salguero podría acompañar a Tebi Bernal en la gran final de La casa de los famosos Colombia. (Foto/ Canal RCN)

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¿Cuál es el video que confirmaría presencia de ex de Tebi Bernal en final de La casa de los famosos Colombia?

Las redes sociales de Alejandra Salguero han estado en el foco de miles de internautas, quienes no han dejado pasar por desapercibido sus mensajes, indirectas y contenido en redes.

Precisamente, la joven compartió varias historias este 25 de mayo en su cuenta de Instagram en donde se mostró feliz tras viajar a Bogotá.

Alejandra mostró que tras aterrizar en la capital colombiana decidió ir a arreglarse su cabello y probar un nuevo estilo de maquillaje.

Junto a sus videos, Salguero dejó una curiosa canción llamada "Donde estés llegaré" de Alexis y Fido, haciendo énfasis en la letra de la misma.

Buenos días, Bogotá, recuerda esto.


Como era de esperarse esta visita de Alejandra Salguero a Bogotá, sumado a sus retoques físicos y su mensaje han provocado una ola de especulaciones en redes en donde muchos se ilusionan con verla acompañando a Tebi en la gran final de La casa de los famosos Colombia 3.

Sin embargo, hasta el momento la joven no ha confirmado su presencia en la gran final del reality del Canal RCN.

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