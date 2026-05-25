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Alexa Torrex reveló por qué no apoyará a Tebi Bernal en la final de La casa de los famosos

Alexa Torrex se sinceró y sorprendió al revelar por qué apoyará a Alejandro Estrada y no a Tebi en final de La casa de los famosos.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Alexa Torrex contó por qué no apoyó a Tebi Bernal
Alexa Torrex contó por qué decidió mover su fandom para apoyar a Alejandro Estrada. (Fotos Canal RCN)

Los seguidores de Alexa Torrex quedaron sorprendidos recientemente luego que la influenciadora y cantante revelara que solo apoyaría a Alejandro Estrada en la gran final de La casa de los famosos Colombia 3.

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¿Qué dijo Alexa Torrex sobre Tebi Bernal y Alejandro Estrada previo a la gran final de La casa de los famosos Colombia 3?

A lo largo del reality del Canal RCN, Alexa Torrex sostuvo una gran amistad con Alejandro Estrada y Tebi Bernal, quienes se convirtieron en sus grandes aliados en competencia.

Sin embargo, la amistad con Tebi Bernal superó una barrera hasta el punto de formarse un 'shippeo' entre ellos, el cual se fue desarrollando con el pasar de las semanas hasta el punto que la cantante decidió terminar el compromiso que tenía afuera con su pareja Jhorman Toloza.

Precisamente, cuando Alexa Torrex salió de la competencia, en la sala de eliminación la cantante se despidió de beso en la boca de Tebi Bernal, con quien días después tuvo una cena en la casa estudio.

Pese a todo esto que parecía que ambos estaban dispuestos a continuar su relación después de La casa de los famosos Colombia, Alexa sorprendió a sus fans al revelar que solo apoyará a Alejandro Estrada en la final del reality.

Alexa Torrex reaccionó a Shaira tras decir que “estaba cuidando” a Tebi
Alexa Torrex apoyará a Alejandro Estrada en la final de La casa de los famosos Colombia y no a Tebi. (Foto Canal RCN)

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¿Por qué Alexa Torrex no apoyará a Tebi Bernal en la final de La casa de los famosos Colombia 3?

A través de un comunicado oficial en sus redes sociales, Alexa Torrex dio los motivos de su decisión de no apoyar a Tebi Bernal en la final de La casa de los famosos.

Chicos, llegó la gran final de La casa de los famosos y queremos contarles la decisión que tomó Alexa junto a su team.

En el comunicado expresan la decisión de Alexa Torrex de darle todo su apoyo y el de su equipo para Alejandro Estrada.

Hemos decidido apoyar a Alejandro Estrada para ganar La casa de los famosos.

Alexa Torrex dejó claro en su comunicado que esta decisión la tomó luego de ayudar a ambos a llegar a la final de la competencia, lo cual era una victoria para ellos.

Sin embargo, también aclaró que su decisión no era por alguna diferencia o problema en especial con Tebi Bernal.

Esto no significa que exista una diferencia, problema o mala relación con Tebi. Al contrario, existe una hermandad muy bonita y un respeto enorme.


Para Alexa y su equipo esta decisión solo era para poder enfocarse en apoyar a una sola persona y no dividir sus votos entre los dos participantes.

Ahora queremos unir toda nuestra fuerza y enfoque en un solo apoyo para no dividir votos.

Sin duda alguna, esta decisión de Alexa Torrex ha provocado revuelo en redes sociales, ya que muchos aseguran que, esto podría romper lo que venía construyendo con Tebi Bernal.

No te puedes perder la gran final de La casa de los famosos Colombia 3 este 29 de mayo por la pantalla y app del Canal RCN.

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