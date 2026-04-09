La gala del 9 de abril de La casa de los famosos Colombia dejó uno de los momentos más impactantes de la temporada: la expulsión de Eidevin López tras una votación decisiva del público.

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La salida del participante se dio luego del fuerte enfrentamiento físico que protagonizó junto a Alejandro Estrada, una situación que llevó a El Jefe a tomar medidas inmediatas y a dejar en manos de la audiencia el futuro de ambos dentro de la competencia.

¿Cuál fue el porcentaje de votación de la expulsión?

Las votaciones se habilitaron desde el 8 de abril durante la gala y permanecieron abiertas hasta el 9 de abril a las 9:00 p.m., tiempo en el que los televidentes pudieron decidir entre varias opciones: expulsar a uno de los participantes, a ambos o sancionarlos con nominación directa durante dos semanas.

Finalmente, Colombia tomó una decisión contundente. Con el 74,42% de los votos, Eidevin López se convirtió en el segundo expulsado de la competencia.

En cuanto a los otros resultados, la votación se distribuyó de la siguiente manera:

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21,93 % para la expulsión de Alejandro Estrada

% para la expulsión de Alejandro Estrada 1,64 % para la expulsión de ambos participantes

% para la expulsión de ambos participantes 2,02% para la opción de nominación con candado durante dos semanas

Eidevin López fue expulsado de la competencia tras votación del público (Foto Canal RCN)

¿Cómo reaccionó Eidevin López tras ser expulsado?

Antes de conocerse la decisión del público, Eidevin López recibió el apoyo de varios de sus compañeros. Karola, Campanita y Beba se acercaron a abrazarlo, mostrando su respaldo en medio de la tensión previa al anuncio.

Tras confirmarse su expulsión, Eidevin no pudo contener la emoción. El participante rompió en llanto y comenzó a despedirse uno a uno de sus compañeros dentro de la casa.

En medio de lágrimas, dedicó palabras de cariño a todos, asegurando que se llevaba una experiencia valiosa y que, para él, ya era una victoria haber hecho parte de la competencia. Además, confesó que, en el fondo, presentía que este sería su desenlace dentro del reality.

Uno de los momentos más emotivos fue cuando expresó su tristeza por la forma en la que se dio su salida, señalando que le hubiera gustado abandonar la casa por la “puerta grande” y no a través de una expulsión.

Con la salida de Eidevin, la casa queda con 11 participantes en competencia, lo que marca una nueva etapa dentro del juego.

Esta expulsión no solo redefine las dinámicas internas, sino que también envía un mensaje claro sobre los límites dentro del reality.

A partir de ahora, cada movimiento será clave, especialmente en un ambiente donde las tensiones siguen en aumento y cualquier error puede costar la permanencia en el programa.