Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Claudia Serrato, mánager de Lina Tejeiro, rompió en llanto tras alarmante aviso médico: ¿qué le pasó?

Claudia Serrato compartió en redes su relato sobre el difícil momento que vivió al revisar unos exámenes médico.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Lina Tejeiro en el after de La casa de los famosos Colombia.
Claudia Serrato compartió el momento de angustia que vivió. Foto | Canal RCN.

Claudia Serrato, mánager de la actriz Lina Tejeiro, recientemente preocupó en redes sociales al revelar que vivió susto luego que su médico de confianza le pidiera de manera urgente que se hiciera un examen en una zona específica de su cuerpo.

Artículos relacionados

¿Por qué la mánager de Lina Tejeiro preocupó en redes sociales?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la mánager ha construido una sólida comunidad de miles de seguidores, sorprendió hace pocas horas al revelar que vivió una inesperada situación que alteró su tranquilidad, pues recordemos que, días atrás confirmó que le diagnosticaron cáncer de seno.

Artículos relacionados

"No saben el drama en el que me sumergí hoy, pero me da risa porque tengo que contar este cuento, imagínense que a mí me hicieron los exámenes de sangre y en la plataforma de mi medicina, me los van poniendo... ¿qué hicieron?, ellos mandaban lo que iba saliendo y lo demás decía pendiente", señaló la mujer por medio de sus historias.

Artículos relacionados

Según lo comento Claudia, cuando finalmente recibió los exámenes, ella se los envió al doctor, sin embargo, para su sorpresa y preocupación, el especialista le dijo que el panorama no era el mejor, pues no entendía por qué la tiroides había cambiado drásticamente.

Lina Tejeiro en el after de La casa de los famosos Colombia.
Mánager de Lina Tejeiro relató que vivió susto hace pocas horas. Foto | Canal RCN.

¿Cuál fue el susto que vivió la mánager de Lina Tejeiro, Claudia Serrato?

Lo anterior, llevó a que su médico le pidiera que de inmediato se hiciera un nuevo examen, situación que no solo la estresó, sino que también rompió en llanto, pues luego de recibir el diagnóstico han sido muchos los exámenes que se ha realizado.

"En medio de eso muchas personas muy hermosas de mi círcrulo cercano me pregunta cómo estás hoy y a más de una le 'berrié', es que me tengo que hacer unos exámenes", dijo Serrato.

No obstante, confesó que en medio del drama, una voz interior le dijo que revisara nuevamente los exámenes, por lo que al darles un vistazo comprobó que estos eran de hace un año cuando justo su tiroides estaba mal.

Lina Tejeiro en el after de La casa de los famosos Colombia.
Mánager de Lina Tejeiro vivió susto. Foto | Canal RCN.

Luego de aclarar lo sucedido, la mujer aseguró que por ahora todo está divinamente, pues aunque sabe que no siempre verán "su carita feliz", se siente perfecta y está llevando poco a poco su proceso.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Lina Tejeiro se vistió de luto y recordó el fallecimiento de su mascota Lina Tejeiro

Lina Tejeiro se vistió de luto y recordó el fallecimiento de su mascota; esto dijo

Lina Tejeiro conmovió en redes al recordar a su mascota fallecida y compartir fotografías de los momentos que vivieron juntos.

Prometido de Alexa Torrex se despacha con su exempleada tras acusaciones: esto sacó a la luz La casa de los famosos

Prometido de Alexa Torrex se despacha con su exempleada tras acusaciones: esto sacó a la luz

Tras las declaraciones de la exempleada de Alexa Torrex a Jhorman Toloza, él se despachó al respecto, sacando a la luz sus versiones.

Valentina Ferrer rompe el silencio sobre su relación con J Balvin Valentina Ferrer

Valentina Ferrer reveló crisis en su matrimonio con J Balvin: esto pasó

Valentina Ferrer causó revuelo en redes sociales al revelar un video en el que expone el momento en el que J Balvi está enojado.

Lo más superlike

Revelan la causa de muerte de participante de famosa serie tras caer al mar Viral

Revelan la causa de muerte de participante de famosa serie tras caer al mar: ¿cuál es?

Revelan la causa de muerte de participante de serie tras caer al mar en un accidente durante jornada de pesca.

Yina Calderón le da exclusivo regalo a Manelyk González Yina Calderón

Yina Calderón le da un lujoso regalo a Manelyk González: así reaccionó

Presentación de Karol G en el Festival Coachella en California Karol G

Karol G en Coachella: ¿a qué hora y dónde ver su presentación en Colombia?

Carla Giraldo dio importantes noticias a los habitantes. Carla Giraldo

Carla Giraldo entró a La casa de los famosos a revolucionar la convivencia; esto fue lo que anunció

Adele sorprende al revelar los cambios que transformaron su vida Adele

Adele reveló cómo logró bajar 45 kilos: estos son sus nuevos hábitos