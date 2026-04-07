Claudia Serrato, mánager de Lina Tejeiro, rompió en llanto tras alarmante aviso médico: ¿qué le pasó?

Claudia Serrato, mánager de la actriz Lina Tejeiro, recientemente preocupó en redes sociales al revelar que vivió susto luego que su médico de confianza le pidiera de manera urgente que se hiciera un examen en una zona específica de su cuerpo.

Artículos relacionados Ryan Castro Ryan Castro reaccionó a declaraciones de Lina Tejeiro sobre él: así le respondió

¿Por qué la mánager de Lina Tejeiro preocupó en redes sociales?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la mánager ha construido una sólida comunidad de miles de seguidores, sorprendió hace pocas horas al revelar que vivió una inesperada situación que alteró su tranquilidad, pues recordemos que, días atrás confirmó que le diagnosticaron cáncer de seno.

Artículos relacionados La casa de los famosos Marilyn Patiño quedó eliminada de La casa de los famosos Colombia: esta fue su reacción

"No saben el drama en el que me sumergí hoy, pero me da risa porque tengo que contar este cuento, imagínense que a mí me hicieron los exámenes de sangre y en la plataforma de mi medicina, me los van poniendo... ¿qué hicieron?, ellos mandaban lo que iba saliendo y lo demás decía pendiente", señaló la mujer por medio de sus historias.

Artículos relacionados La toxi costeña La Toxi Costeña rompió el silencio tras enfrentamiento entre Tebi y Juanda: ¿a quién apoya?

Según lo comento Claudia, cuando finalmente recibió los exámenes, ella se los envió al doctor, sin embargo, para su sorpresa y preocupación, el especialista le dijo que el panorama no era el mejor, pues no entendía por qué la tiroides había cambiado drásticamente.

Mánager de Lina Tejeiro relató que vivió susto hace pocas horas. Foto | Canal RCN.

¿Cuál fue el susto que vivió la mánager de Lina Tejeiro, Claudia Serrato?

Lo anterior, llevó a que su médico le pidiera que de inmediato se hiciera un nuevo examen, situación que no solo la estresó, sino que también rompió en llanto, pues luego de recibir el diagnóstico han sido muchos los exámenes que se ha realizado.

"En medio de eso muchas personas muy hermosas de mi círcrulo cercano me pregunta cómo estás hoy y a más de una le 'berrié', es que me tengo que hacer unos exámenes", dijo Serrato.

No obstante, confesó que en medio del drama, una voz interior le dijo que revisara nuevamente los exámenes, por lo que al darles un vistazo comprobó que estos eran de hace un año cuando justo su tiroides estaba mal.

Mánager de Lina Tejeiro vivió susto. Foto | Canal RCN.

Luego de aclarar lo sucedido, la mujer aseguró que por ahora todo está divinamente, pues aunque sabe que no siempre verán "su carita feliz", se siente perfecta y está llevando poco a poco su proceso.