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Así anunció Sofía Jaramillo que apoyará a Tebi Bernal rumbo a la gran final de La casa de los famosos

Sofía Jaramillo compartió video y confirmó que será la jefa de campaña de Tebi Bernal para la gran final.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Sofía Jaramillo se convirtió en la jefa de campaña de Tebi Bernal
Sofía Jaramillo sorprendió al confirmar que hará campaña por Tebi Bernal en la final de La casa de los famosos. (Fotos: Canal RCN)

Sofía Jaramillo sorprendió al compartir un video en el que dejó ver que será la jefa de campaña de Tebi Bernal para la gran final de La casa de los famosos Colombia.

La modelo y presentadora compartió el anuncio a través de sus redes sociales y rápidamente llamó la atención entre los fans del participante.

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¿Qué compartió Sofía Jaramillo sobre Tebi Bernal?

La casa de los famosos Colombia anunció que esta será una semana definitiva para los cuatro finalistas del programa.

Valentino Lázaro, Tebi Bernal, Alejandro Estrada y Juanda Caribe contarán con un jefe de campaña que los apoyará durante los últimos días antes de la gran final.

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La final se llevará a cabo el próximo 29 de mayo, fecha en la que Colombia conocerá quién será el ganador de los 400 millones de pesos.

Sofía Jaramillo se convirtió en la jefa de campaña de Tebi Bernal
Sofía Jaramillo sorprendió al confirmar que hará campaña por Tebi Bernal en la final. (Foto: Canal RCN)

Mientras tanto, los participantes continúan recibiendo apoyo de familiares, amigos y fandom que fueron forjando en medio de su participación.

En esta ocasión, Sofía Jaramillo, quien fue muy cercana a Tebi Bernal durante la competencia, compartió un video en sus redes sociales en el que mostró algunos detalles de la campaña que realizará para apoyar al finalista.

En las imágenes se observa un café, un celular y un mensaje en el que deja clara su misión durante esta semana: “Que Colombia vote por Tebi”.

“¡Vamos con toda! Tebi tiene que ganar La casa de los famosos Colombia. Desde ya pueden votar cada 4 horas por él. ¡Yo veré, amores, todo ese apoyo!”, escribió Sofía Jaramillo junto al video.

¿Qué pasó con los jefes de campaña de los finalistas de La casa de los famosos Colombia?

Entre los seguidores del programa también existía expectativa por conocer a quién apoyaría Alexa, debido a la cercanía que tuvo con algunos de los finalistas dentro de la competencia.

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Finalmente, la exparticipante decidió apoyar a Alejandro Estrada como su jefe de campaña.

Sofía Jaramillo se convirtió en la jefa de campaña de Tebi Bernal
Sofía Jaramillo sorprendió al confirmar que hará campaña por Tebi Bernal en la final de La casa de los famosos.

Por esta razón, Sofía Jaramillo decidió respaldar públicamente a Tebi Bernal, participante con quien mantuvo una cercana amistad y a quien ha apoyado en diferentes momentos desde su salida de la competencia.

Sofía Jaramillo sin duda lanzó su ayuda al participante para que los fans voten por él y el participante puede apagar las luces de La casa de los famosos Colombia.

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