Sara Corrales enterneció al revelar detalles inéditos sobre su parto: "no estuve sola"

Sara Corrales volvió a compartir detalles relacionados con el nacimiento de su hija Mila y esta vez mostró parte del proceso que vivió durante el parto junto a su esposo Damián Pasquini y su madre.

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¿Qué dijo Sara Corrales sobre el nacimiento de Mila?

A través de sus redes sociales, Sara Corrales publicó un mensaje donde habló sobre cómo experimentó el nacimiento de su hija y las emociones que sintió durante el proceso.

La actriz aseguró que, aunque en varias ocasiones interpretó escenas relacionadas con partos en su carrera profesional, nunca imaginó cómo sería vivirlo en la vida real.

"Muchas veces me tocó actuarlo, pero ni en mis más ensayadas escenas creí que un parto se sentiría así", dijo.

Según contó, durante nueve meses se preparó física y emocionalmente para la llegada de Mila. Además, explicó que informarse sobre el proceso fue una de las herramientas que le permitió vivir el parto con tranquilidad.

Sara Corrales reveló detalles sobre el nacimiento de Mila / (Foto de AFP y Freepik)

Sara Corrales afirmó que cada etapa del nacimiento estuvo acompañada por diferentes emociones y aseguró que la experiencia transformó por completo la manera en que entendía la maternidad.

La publicación estuvo acompañada por un video donde mostró algunos momentos relacionados con la llegada de su hija, material que rápidamente comenzó a recibir comentarios de seguidores y figuras del entretenimiento.

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¿Cómo fue el parto de Sara Corrales?

En el mensaje compartido en Instagram, Sara Corrales explicó que tuvo un parto natural y señaló que el proceso se realizó sin epidural ni medicación.

La actriz indicó que cada contracción representó un momento importante dentro de la experiencia y aseguró que atravesó el parto desde la preparación y la confianza que construyó durante el embarazo.

"Fue un parto natural —sin epidural ni medicación— donde la intensidad de cada contracción se transformó en puro amor", contó.

Además, destacó el acompañamiento que recibió por parte de su esposo Damián Pasquini, su madre y el equipo médico que estuvo presente durante el nacimiento de Mila.

Sara también mencionó que contó con apoyo profesional enfocado en el parto humanizado, proceso que, según explicó, estuvo basado en la información, el respeto y el acompañamiento durante cada etapa del nacimiento.

Con este nuevo mensaje, Sara Corrales volvió a generar conversación en redes sociales, donde seguidores continúan reaccionando a las imágenes y detalles que ha compartido sobre el nacimiento de Mila.