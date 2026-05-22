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Maleja Restrepo se defendió tras comentario de su hija sobre su olor corporal: “son olores naturales”

Maleja Restrepo reaccionó al comentario que hizo una de sus hijas sobre su olor corporal y se defendió.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Maleja Restrepo respondió a crítica de su hija por su olor.
Maleja Restrepo respondió a crítica de su hija por su olor. (Foto Canal RCN).

Maleja Restrepo respondió públicamente luego de que una de sus hijas hiciera un comentario sobre su olor corporal en medio de una conversación familiar que terminó generando reacciones en redes sociales. La creadora de contenido tomó con humor la situación y aseguró que se trata de “olores naturales”, además de explicar la razón detrás de esto.

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¿Qué dijo Guadalupe, hija de Maleja Restrepo, sobre su olor corporal?

Durante la mañana de este viernes 22 de mayo, Guadalupe, la hija mayor de Maleja Restrepo y Tatán Mejía, compartió un video por medio de sus redes sociales en el que contó a sus seguidores que su mamá tenía un fuerte olor en las axilas. Todo ocurrió mientras la presentadora se encontraba a su lado.

Maleja Restrepo se defendió tras confesión de su hija sobre fuerte olor corporal
Maleja Restrepo se defendió tras confesión de su hija sobre fuerte olor corporal. (Foto Canal RCN).

La menor expresó que, al subir al carro para que su mamá la llevara junto a su hermana al colegio, sintió un fuerte olor a “chucha”, por lo que tuvo que rociar un poco de perfume para atenuarlo.

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“Mi mamá tiene la chucha más impresionante que yo he olido en mi vida. Me metí al carro y me tocó ponerle perfume”, comentó la joven, recibiendo el apoyo de su hermana menor, quien remató asegurando que “el carro huele a cebolla”.

¿Cómo reaccionó Maleja Restrepo a los comentarios de sus hijas sobre su olor corporal?

Tras escuchar las fuertes acusaciones de sus hijas, Maleja Restrepo no dudó en defenderse y explicó que todo hacía parte de un proceso que está realizando para dejar a un lado los productos comerciales y empezar a usar alternativas naturales.

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“Guada, yo creo que estás siendo exagerada. Les voy a contar la situación, imagínense que yo utilizaba desodorante comercial, pero me dio por optar por un desodorante natural y pum: chucha. Pero es sobre todo en el lado izquierdo, el derecho está bien. Pero tampoco, chicas, que exageración, son olores naturales que emanan del cuerpo”, expresó.

Las declaraciones de Maleja Restrepo no pasaron desapercibidas y rápidamente desataron todo tipo de reacciones en redes sociales. Mientras algunos internautas respaldaron su decisión de usar productos naturales, otros abrieron debate sobre la efectividad de este tipo de desodorantes y la importancia de la higiene personal.

Comentario de hija de Maleja Restrepo sobre su olor corporal desató reacciones
Comentario de hija de Maleja Restrepo sobre su olor corporal desató reacciones. (Foto Canal RCN).
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