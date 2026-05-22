Alexa Torrex genera revuelo al responder tras polémicas declaraciones de Melissa Gate

El pasado jueves 21 de mayo, hubo un gran revuelo en redes sociales luego de que Melissa Gate saliera a hablar sobre una “amiga falsa” y todos dijeron que se estaría refiriendo a Alexa Torrex.

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Sin duda, esto causó gran conmoción por todo lo que dijo la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025, indicando que sí podría tratarse de la cantante, debido a todo lo que detalló.

Sin embargo, la controversia no terminó solo con lo que dijo Melissa, sino que, por su lado, Alexa también le habría contestado en dos ocasiones diferentes, aumentando los rumores entre el roce que se estaría generando entre las dos.

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Por su lado, los internautas están opinando sobre estos hechos, mostrando el asombro debido a que Melissa se mostró cercana a Alexa cuando estuvo como invitada en esta temporada de La casa de los famosos.

¿Qué respondió Alexa Torrex luego de que Melissa Gate supuestamente se despachara en su contra?

Alexa Torrex escribió un tweet en la tarde del pasado jueves, luego de que se viralizara el video de Melissa Gate hablando mal supuestamente de ella.

La respuesta de Alexa Torrex a Melissa Gate. (Foto/ Canal RCN)

La cantante escribió que nunca se habría imaginado que “ella” hablara así en su contra; con este mensaje, se habría conformado que la indirecta sí habría sido para Alexa.

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Sin embargo, en horas de la mañana de este viernes 22 de mayo, Torrex subió un video en sus redes sociales usando el audio de una de sus canciones en donde dice que “cuando empezó a brillar, salieron las envidiosas”.

Además, escribió que las envidiosas también pueden ser “amigas”.

¿Qué habría dicho Melissa Gate sobre Alexa Torrex?

Presuntamente, Melisssa Gate se habría referido a Alexa Torrex al decir que no había sido su amiga ya que la vio “riéndose con su enemiga”, misma persona de la que ellas habrían hablado mal, según lo que contó.

Alexa Torrex rompió el silencio tras comentarios de Melissa Gate. (Foto/ Canal RCN)

Así mismo, mencionó algo sobre trabajo, ya que también se despachó en contra del mánager, diciendo que no respetaron unas condiciones, pero no fue clara a qué se estaría refiriendo.

En resumen, dijo que esa mujer de la que estaba hablando, era una “conveniente” que, además quiso hacer lo mismo que ella y no pudo, con esto, muchos ataron cabos llegando a la conclusión de que era Alexa la del tema.

Pues se cree que pudo hacer referencia de lo que hizo la cantante dentro del La casa de los famosos, “queriendo imitar” lo que hizo Melissa.