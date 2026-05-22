James Rodríguez recordó difícil momento tras separarse de Daniela Ospina: “A veces lloraba”

Las declaraciones de James Rodríguez sobre su separación de Daniela Ospina volvieron a generar conversación, especialmente después de que el futbolista confesara que atravesó momentos complejos tras el divorcio.

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¿Cómo fue la relación entre James Rodríguez y Daniela Ospina?

La historia entre James Rodríguez y Daniela Ospina comenzó en 2010, cuando ambos atravesaban una etapa enfocada en sus carreras deportivas.

Mientras el futbolista empezaba a destacarse internacionalmente, Daniela tenía planes relacionados con el voleibol profesional. Ese mismo año decidieron casarse y, tiempo después, nació su hija Salomé.

La pareja vivió varios momentos mediáticos durante el ascenso de James en el fútbol europeo, especialmente en clubes como el Real Madrid. Con el paso de los años, ambos reconocieron que los cambios en sus proyectos personales y la presión de la exposición pública influyeron en su relación.

Así fue la relación entre James Rodríguez y Daniela Ospina / (Foto de AFP)

Aunque en 2017 confirmaron su separación, tanto James como Daniela han asegurado en diferentes entrevistas que mantienen una relación cordial y enfocada en el bienestar de su hija.

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¿Por qué James Rodríguez lloraba tras su separación con Daniela Ospina?

En su reciente serie documental, James Rodríguez recordó algunos de los momentos que vivió después de su separación con Daniela Ospina.

El jugador explicó que uno de los cambios más difíciles fue la distancia con su hija Salomé, debido a que estaba acostumbrado a compartir diariamente con ella durante su etapa en España.

Según contó, después de los entrenamientos solía llegar a casa y encontrar a su hija esperándolo. Tras el divorcio, esa rutina cambió por completo, situación que afectó su estado emocional en ese momento.

“A veces lloraba, por Salo”, expresó.

James Rodríguez habló de la relación con Salomé, su hija / (Foto de AFP y Freepik)

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¿Qué contó Daniela Ospina sobre su vida durante el matrimonio?

Daniela ha hablado sobre algunos episodios que marcaron su vida durante el matrimonio con James Rodríguez. Ospina reveló que, al iniciar la relación, decidió dejar atrás una oportunidad académica y deportiva en Estados Unidos para construir una juntos.

Además, contó que durante su estadía en España recibió comentarios negativos en redes sociales relacionados con su apariencia física, una situación que, según explicó, fue difícil de manejar debido a la exposición mediática que enfrentaban como pareja.

Daniela también aseguró que con el tiempo ambos entendieron que tenían proyectos de vida diferentes. Por eso, decidieron terminar la relación de manera amistosa y priorizando el bienestar de su hija Salomé.