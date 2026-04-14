El mundo del periodismo se encuentra de luto tras conocerse el fallecimiento de un legendario periodista de televisión.

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La noticia fue confirmada por su hija y por medios dominicanos, quienes revelaron que el comunicador murió en su hogar y fue encontrado sin vida por ella misma.

El hecho generó conmoción en la industria, así como entre colegas y allegados, quienes lamentaron la pérdida de un ícono del periodismo dominicano.

¿Quién es el reconocido periodista que falleció?

Se trata de Carlos Batista Matos, un reconocido comunicador que durante años produjo el programa de televisión Con los famosos, espacio dedicado a entrevistas y reportajes sobre figuras destacadas de la farándula.

Batista nació en Vicente Noble, Barahona, el 30 de diciembre de 1950, y también se desempeñó como editor de la revista “La tarde Alegre”. Sus inicios se dieron en la prensa escrita y la radio, hasta que dio el salto a la televisión, donde logró consolidarse y obtener reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional.

Fue conocido popularmente como “El hombre más caro”, un apodo que se convirtió en su sello personal y que reflejaba su estilo, marcado por una actitud elegante y sobria al momento de ejercer su labor periodística.

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Falleció Carlos Batista Mato, periodista dominicano (Foto freepik)

¿Cuál fue la causa de muerte de Carlos Batista?

Hasta el momento no se ha confirmado una causa exacta de su muerte, aunque versiones preliminares apuntan a que pudo tratarse de un infarto.

La noticia fue compartida por su hija a través de redes sociales, donde se despidió de una voz que acompañó a generaciones y que hizo parte de la historia de los medios de comunicación dominicanos.

Una de las personas que también reaccionó a su fallecimiento fue su expareja, Belkis Concepción, quien describió la situación como profundamente dolorosa, al tratarse no solo de su exesposo, sino también del padre de su hija.

Belkis expresó lo difícil que ha sido aceptar su partida, destacando la importancia que tuvo en su vida y en su historia personal. Asimismo, aseguró que se queda con los recuerdos compartidos, lo aprendido y los momentos significativos que vivieron juntos.

La artista también agradeció su apoyo en momentos clave y, especialmente, por haberle dejado “el regalo más grande y eterno”: su hija.

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“Gracias por haber estado, por tu apoyo cuando más lo necesité y por dejarme el regalo más grande y eterno: nuestra hija, Belkis Marie Batista, quien llevará siempre tu sangre, tu esencia y tantas cosas tuyas que jamás desaparecerán”.

Finalmente, señaló que se queda con lo positivo de su relación y con la oportunidad que les dio la vida de mantener una buena amistad, asegurando que siempre vivirá en el corazón de su hija y en una parte de ella.

La publicación generó miles de reacciones en redes sociales, donde usuarios recordaron al periodista con cariño y respeto, resaltando el legado que dejó en la historia del periodismo dominicano.