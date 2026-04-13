En las últimas horas, el nombre de Karola Alcendra se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser una reconocida creadora de contenido digital colombiana, sino que también, por su paso por la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, en la noche del pasado domingo 12 de abril, Karola se convirtió en la nueva eliminada del reality tras obtener el mayor puntaje en las votaciones y su salida ha generado una gran variedad de reacciones.

Una de las personas más importantes en la vida de Karola, su madre, Yorcelys Tobinson López, se pronunció recientemente en sus redes sociales tras la eliminación de su hija de La casa de los famosos Colombia.

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¿Qué dijo la mamá de Karola tras ser eliminada de La casa de los famosos Colombia?

Yorcelys Tobinson se pronunció tras eliminación de Karola. | Foto: Canal RCN

Tras la eliminación de Karola en La casa de los famosos Colombia al obtener el mayor puntaje en los votos en negativo, miles de internautas y reconocidas celebridades que hacen parte del entretenimiento colombiano se han pronunciado al respecto.

En medio de esta situación, Yorcelys Tobinson López, madre de Karola, se expresó públicamente mediante su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 239 mil seguidores, lo que opina tras la eliminación de la creadora de contenido digital:

“Mi Karo hermosa, quiero decirte lo orgullosa que me siento de ti. Verte salir de ese programa no es el final, es solo el comienzo de algo mucho más grande. Eres una mujer fuerte y valiente. Nunca dejes de soñar, tienes un talento que inspira. Aquí voy a estar siempre, apoyándote, te amo Karo”, agregó Yorcelys en la descripción de la publicación.

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En medio de estas emotivas palabras, una gran variedad de internautas se ha expresado al respecto, compartiendo todo tipo de reacciones tras el importante legado que dejó la influenciadora en la casa más famosa del país.

¿Cómo fue el paso de Karola Alcendra en La casa de los famosos Colombia?

Este fue el paso de Karola en La casa de los famosos Colombia. | Foto: Canal RCN

El paso de Karola en La casa de los famosos Colombia generó una gran variedad de opiniones por parte de los internautas, pues demostró no solo autenticidad, sino que también, compartió sus polémicos comentarios.

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Durante su participación, una de las personas más importantes para ella fue Eidevin López, con quien tuvo la oportunidad de construir valiosos momentos, pues, demostraron tener una especial conexión en donde han sido “shippeados” desde entonces.