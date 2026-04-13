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Karola se expresó públicamente tras su eliminación de La casa de los famosos Col: ¿buscará a Eidevin?

Karola compartió sus primeras palabras y reaparece en redes tras ser eliminada de La casa de los famosos y habló sobre Eidevin.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Karola se expresó públicamente tras su eliminación de La casa de los famosos Col: ¿buscará a Eidevin?
¿Cuáles fueron las primeras palabras de Karola tras ser eliminada de La casa de los famosos Col? | Foto: Canal RCN

En la gala del pasado domingo 12 de abril en La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN, una gran variedad de internautas generó diversos comentarios en las distintas plataformas digitales tras la reciente eliminación de Karola Alcendra.

La razón principal por la que Karola fue eliminada del reality se debió a causa del alto puntaje que recibió en las votaciones en negativo, lo cual hizo que no llegara al top 10.

Con base en esto, Carla Giraldo, presentadora del programa, aprovechó la oportunidad para entrevistar a Karola frente a su eliminación, compartiendo varias confesiones al respecto.

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¿Cuáles fueron las primeras palabras de Karola tras ser eliminada de La casa de los famosos Colombia?

Karola se expresó públicamente tras su eliminación de La casa de los famosos Col: ¿buscará a Eidevin?
Carla Giraldo entrevistó a Karola tras su eliminación de La casa de los famosos Col. | Fotos: Canal RCN

Luego de que Karola fuera eliminada de La casa de los famosos Colombia, una gran variedad de internautas se sorprendió con las diversas confesiones que hizo en medio de la entrevista que le hizo Carla Giraldo, pues, expresó las siguientes palabras:

Carla Giraldo le pregunta: ¿vas a ir a buscar a Eidevin? Y Karola Alcendra respondió de la siguiente manera: “sí, necesito mi celular amiga para poder chismosear, yo creo que me está esperando, yo me controlo y los descontrolo”, agregó.

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En medio de la eliminación de Karola, reveló que no desaprovechará la oportunidad para buscar a Eidevin, pues tuvo la oportunidad de construir valiosos momentos junto a él en el programa, pues, demostraron tener un vínculo especial.

Así también, se refleja que a Karola le tomó por sorpresa el hecho de que fuera eliminada de la competencia, pues, confirmó que todo se debió a causa de haber retado al fandom.

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¿Qué dijo Karola Alcendra tras ser eliminada de La casa de los famosos Colombia?

Karola se expresó públicamente tras su eliminación de La casa de los famosos Col: ¿buscará a Eidevin?
¿Cuál es la razón por la que Karola dijo que fue eliminada de La casa de los famosos Col? | Foto: Canal RCN

Cabe destacar que Karola fue eliminada de La casa de los famosos Colombia tras obtener un alto puntaje en las votaciones en negativo, pues, obtuvo un total del 67.26% en las votaciones.

Durante la entrevista que Carla le hizo a Karola, le preguntó si su eliminación se debió a causa de haber retado al público en varias ocasiones en La casa de los famosos Colombia, expresando las siguientes palabras:

“Claro, yo reté al fandom para que me sacara de La casa de los famosos Colombia. Además, al estar adentro hay mucho poder, pero afuera sé que también”, dijo Karola.

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