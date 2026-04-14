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¿Fin de La Trinidad? Mariana Zapata y Beba protagonizan fuerte discusión en La casa de los famosos

Mariana Zapata y Beba vivieron un fuerte cruce en la prueba de presupuesto y la tensión puso en riesgo la trinidad.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Mariana Zapata y Beba protagonizan fuerte enfrentamiento.
Mariana Zapata y Beba protagonizan fuerte enfrentamiento en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

Mariana Zapata y Beba discutieron en la prueba de presupuesto de La casa de los famosos Colombia 3.

Mariana Zapata y Beba discuten.
Mariana Zapata y Beba discuten en la prueba de presupuesto en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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¿Por qué discutieron Beba y Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia 3?

Los participantes vivieron una emocionante prueba por los alimentos en la que debían armar y adivinar palabras con indicaciones del Jefe usando letras que tenían en su cuerpo.

Los famosos solo contaban con 40 segundos para organizarse y dar con la respuesta correcta.

En medio de la actividad, Mariana le pidió a Beba que dejara de gritar tanto, pues varios compañeros estaban incómodos.

Beba replicó que estaba entregando todo, tal como lo hizo en la prueba de líder que ganó la paisa, y que Mariana no debía hablar como vocera de todos.

Mariana se sintió aludida y respondió que podía opinar cuando quisiera, más aún siendo la líder de la semana.

Las palabras molestaron a Beba, quien se retiró visiblemente enojada apenas terminó el reto. Valentino Lázarointentó calmar los ánimos recordando que la “trinidad” se comportaba como hermanos y que las discusiones eran parte de esa dinámica.

Sin embargo, Mariana insistió en que estaba cansada de la grosería de Beba y de que no se le pudiera decir nada sin recibir una respuesta agresiva.

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¿Continúa “La trinidad” en La casa de los famosos Colombia 3?

La relación entre Mariana, Beba y Valentino había sido vista como una de las más sólidas dentro de la competencia.

Sin embargo, este enfrentamiento dejó en evidencia que la convivencia puede desgastarse incluso entre quienes parecían inseparables.

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Mariana y Beba, a pesar de compartir la habitación del poder, mantienen un distanciamiento. Lo que parecía una amistad inquebrantable ahora tambalea, justo en un momento clave para la competencia y en medio del liderato de Mariana.

El conflicto entre Mariana y Beba se convierte en un punto de atención para la audiencia, que ahora se pregunta si la “trinidad” logrará mantenerse unida o si cada integrante tomará su propio camino en la recta final del reality.

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