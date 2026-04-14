Karola confesó si trabajaría o no junto a Alejandro Estrada tras su salida de La casa de los famosos

Karola Alcendra confesó si trabajaría o no al lado del actor Alejandro Estrada en un futuro tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia 3.

Karola no descarta la posibilidad de trabajar con Alejandro Estrada. (Foto Canal RCN)

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¿Qué respondió Karola sobre trabajar con Alejandro Estrada tras la culminación de La casa de los famosos Colombia 3?

La influenciadora ha estado dando sus declaraciones desde su salida del programa y aunque ha calificado al actor como una persona falsa que no se muestra como realmente es, la cartagenera dijo que no descarta la posibilidad de compartir algún proyecto con su excompañero, alegando que los conflictos dentro de la casa hacen parte del juego y de la convivencia y que quizás en otro ambiente y en otras situaciones sí pueda vibrar en la misma sintonía de Alejandro.

Estas declaraciones dejan claro que Karola aprovechó su experiencia en la casa más famosa del país para crecer como persona y como profesional.

Tras su salida, el ambiente dentro del reality ha mostrado una aparente calma. Los participantes han compartido momentos de unión, como comer juntos en la misma mesa y realizar juegos colectivos, una imagen que refleja una tregua temporal después de las tensiones que marcaron la eliminación de Karola en el voto negativo.

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¿Por qué discutieron Mariana Zapata y Beba en La casa de los famosos Colombia 3?

Sin embargo, no todo ha sido armonía: Mariana Zapata y Beba, quienes suelen ser inseparables, protagonizaron una discusión durante la prueba de presupuesto.

El reclamo de Mariana por el tono y volumen de voz de Beba generó un distanciamiento entre ambas.

Fuera de la casa, Karola ha mostrado una actitud reflexiva y madura frente a lo vivido. Reconoce que las diferencias con Alejandro Estrada fueron parte del juego y que no necesariamente se repetirían en un entorno laboral.

Su disposición a dejar atrás los conflictos y abrirse a nuevas oportunidades habla de una evolución personal que la impulsa a seguir creciendo en el mundo del entretenimiento.

Karola Alcendra se proyecta ahora hacia nuevos retos, con la intención de aprovechar la visibilidad que le dio el programa para consolidar su presencia en la industria.

Su paso por La casa de los famosos Colombia 3 no solo la expuso a la mirada del público, sino que también le permitió demostrar resiliencia y capacidad de adaptación.