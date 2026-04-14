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Karola causó revuelo por su inesperada respuesta y defendió su actitud dentro de La casa de los famosos

Karola defendió su actitud dentro de La casa de los famosos y explicó por qué los conflictos son parte del show.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Karola le respondió a los seguidores.
Karola le respondió a los seguidores de La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

Karola sorprendió con sus respuestas en la entrevista en Radio Uno, en la que pudo escuchar directamente la opinión de varios seguidores de La casa de los famosos Colombia 3.

Karola llamó la atención por su respuesta.
Karola llamó la atención por su respuesta en una entrevista. (Foto Canal RCN)

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La creadora de contenido continúa en su gira de medios tras su eliminación del reality.

¿Cómo respondió Karola a las preguntas y comentarios de los seguidores de La casa de los famosos Colombia 3?

En una actividad en la que Karola escuchaba las preguntas de los radioescuchas, una seguidora le preguntó si ganaba algo con ser tan grosera y problemática.

La cartagenera no dudó en responder que esas actitudes le han hecho ganar mucha plata y que la gente no entiende que se trata de un reality show, donde los conflictos son parte de la dinámica.

La influenciadora aseguró que muchos esperan que un programa de convivencia los eduque, pero que ese no es el propósito de un formato televisivo de entretenimiento.

Con ironía, dijo que quienes buscan ese tipo de contenido deberían ver la misa. Su estilo directo y sin filtros volvió a marcar la diferencia en la entrevista, reafirmando la personalidad irreverente que mostró dentro del programa.

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¿Qué dijo Karola sobre cruzar los límites en La casa de los famosos Colombia 3?

Durante la conversación, Karola explicó que nunca rompió las reglas del juego al llegar al contacto físico, aunque en ocasiones lo hubiera querido hacer.

Para ella, la convivencia fue un reto constante, pues tuvo que enfrentarse a personalidades muy distintas.

Reconoció que su carácter fuerte también generó incomodidad, pero insistió en que los conflictos eran parte de la dinámica del reality y que, al final, todos los participantes tuvieron que lidiar con diferencias.

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La cartagenera también fue cuestionada por su relación con Alejandro Estrada, insinuándole que estaba enamorada de él.

Karola respondió con firmeza que Alejandro no es su tipo de hombre y que, aunque tuvieron muchas diferencias, siempre intentaron que fueran por temas del programa y no por asuntos personales.

La creadora de contenido afirmó que no le importa que la tilden de “gamina” y que su estilo seguirá siendo irreverente y atravesado, así a muchos no les guste.

Para ella, esa autenticidad es lo que conecta con su público y lo que le ha permitido crecer en el mundo digital.

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