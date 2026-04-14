Aida Victoria Merlano conmovió al llorar desconsoladamente; ¿cuál fue la razón detrás de su emoción?

Aida Victoria Merlano conmovió al aparecer desconsolada llorando en redes sociales.

Aida Victoria Merlano emocionó a sus seguidores. (Foto Canal RCN)

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¿Por qué lloró Aida Victoria Merlano?

Aida Victoria se encuentra fuera del país por compromisos laborales y expresó que extraña demasiado a su hijo Emiliano y que, a pesar de saber que está muy bien cuidado, no quiere separarse de él ni un segundo.

La barranquillera no pudo contener el llanto al recordar a su pequeño, pero aseguró que todo lo que está haciendo es para asegurarle un futuro estable, incluso en el caso de que ella llegara a faltar.

La escena tocó la fibra de sus seguidores, quienes se mostraron conmovidos por la vulnerabilidad de la influenciadora.

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¿Por qué relacionaron a Aida Victoria Merlano con su expareja Westcol?

Antes de viajar, Aida estuvo en el centro de la conversación digital al responder a quienes la relacionaban con Westcol.

En un clip donde aparecía cantando, algunos interpretaron que estaba despechada, pero ella aclaró que cada etapa de su vida tiene su propia banda sonora y que todo lo vivido quedó en el pasado.

Con esa respuesta, dejó claro que su presente está enfocado en su hijo y en los proyectos profesionales que la mantienen activa.

La imagen de Aida llorando no solo muestra la sensibilidad de una madre que extraña a su hijo, también evidencia la presión que enfrentan las figuras públicas al tener que equilibrar su vida personal con los compromisos laborales.

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Aida Victoria Merlano se muestra como una mujer que, pese a la exposición mediática, no teme mostrar sus emociones.

La creadora de contenido no dio detalles sobre quién está al cuidado de su hijo mientras ella cumple con sus compromisos fuera del país.

Esta ausencia de información generó curiosidad entre los internautas, quienes se preguntan si Emiliano quedó con su padre, Juan David Tejada, conocido como el “Rey de los agropecuarios”, o si está bajo el cuidado de otras personas de confianza.

Lo cierto es que Tejada no ha compartido publicaciones recientes junto al pequeño, lo que alimenta aún más las especulaciones en redes sociales.