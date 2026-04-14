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¡Morat en Coachella 2026! Así fue su primera presentación en el Festival

Morat brilló con una presentación impecable en el festival de música más importante del mundo, Coachella, dejando en alto el nombre de Colombia

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Así se vivió la presentación de Morat en Coachella 2026
Así fue el show de la banda Morat en el festival Coachella 2026 (Foto de AFP/Amy Sussman)

Una de las bandas más importantes de Bogotá, Morat, impresionó al público con su primera presentación en el festival Coachella 2026.

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¿Qué música canta Morat y quiénes son sus integrantes?

Morat es una de las bandas colombianas más importantes en la última década, quienes cantan principalmente pop rock latino, folk y baladas; pero con un toque único que los hace diferentes al resto: el uso de instrumentos acústicos como el banjo.

La agrupación fue formada originalmente en el 2011 y está compuesta por: Martin Vargas, baterista y corista; Juan Pablo Villamil, vocalista; Simón Vargas, bajista eléctrico y Juan Pablo Isaza, también guitarrista y vocalista.

Integrantes de Morat durante la presentación en el Coachella 2026
Juan Pablo Villamil y Simón Vargas, integrantes de la banda Morat en su show del Coachella 2026 (Fotos de AFP/Amy Sussman)

¿Cuándo y cómo fue la presentación de Morat en el Coachella 2026?

La presentación de Morat en el Coachella 2026 se llevó a cabo el pasado 11 de abril en el escenario ‘Gobi’, donde la banda deslumbró al público con un repertorio musical sobresaliente y una ejecución precisa del show que los representa.

Desde el primer acorde de la canción ‘No se va’, el público estuvo dispuesto a corear la canción entera, generando una conexión inmediata con la banda, la cual se mantuvo durante toda la presentación.

¿Hubo artistas invitados al show de Morat en Coachella 2026?

Además del setlist impecable del show de Morat en Coachella 2026, la banda tuvo como artista invitada a Paulina Rubio, una de las cantantes mexicanas más influyentes, conocida como ‘La Chica Dorada’. Juntos interpretaron “Mi Nuevo Vicio”, tema que comparten como autores, desatando uno de los momentos más emocionantes de la noche.

¿Morat se presentará en el segundo fin de semana del Coachella 2026?

Como si el primer show de Morat en Coachella 2026 fuera poco, la banda se volverá a presentar el 18 de abril como parte de los artistas del segundo fin de semana del festival. La presentación se realizará en el mismo lugar donde fue su primera entrega, el escenario Gobi.

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¿Por qué Morat hizo parte de la programación del Coachella 2026?

Morat estuvo en el line-up del Coachella 2026, el festival de música más importante del mundo, como parte de su consolidación artística internacional, debutando en uno de los escenarios para representar los ritmos latinos.

Además, la banda cuenta con un impacto nacional y global que ha ido creciendo a lo largo de su trayectoria gracias a canciones como ‘No se va’, ‘Besos en guerra’ con Juanes, ‘Como te atreves’, ‘Cuando nadie ve’, entre otras.

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