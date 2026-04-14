Hija de Gregorio Pernia denunció nueva modalidad de robo que afecta principalmente a las mujeres

Luna Pernia, hija del actor colombiano Gregorio Pernia, generó preocupación en redes sociales tras denunciar una nueva modalidad de robo que estaría afectando principalmente a mujeres. La joven alertó sobre esta situación e hizo un llamado a la precaución, lo que rápidamente desató reacciones entre los internautas.

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¿Cuál es la nueva modalidad de robo que denunció la hija de Gregorio Pernía?

En las últimas horas, Luna Pernía compartió un corto audiovisual a través de su cuenta oficial de TikTok, donde acumula una gran cantidad de seguidores, en el que alertó sobre una nueva modalidad de robo en Bogotá que afectaría principalmente a las mujeres.

Hija de Gregorio Pernía alerta sobre nueva modalidad de robo contra mujeres. (Foto Freepik).

La joven explicó que se estaría advirtiendo a las mujeres con cabello largo no salir a la calle con el cabello suelto, sino llevarlo recogido, debido a que personas malintencionadas lo estarían cortando para, al parecer, venderlo.

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“¿Cómo así que nueva modalidad de robo en Bogotá? ¿Cómo así que te están advirtiendo a ti, como mujer, que te recojas el cabello? O sea, ya no puedes andar con el cabello suelto por la calle?”, comentó la joven.

¿Cómo opera esta nueva modalidad de robo de cabello en Bogotá?

Según explicó la hija de Gregorio Pernía, esta nueva modalidad de robo en Bogotá funciona bajo un esquema en el que los delincuentes se acercan a sus víctimas para ofrecerles dinero a cambio de su cabello. Sin embargo, al recibir una respuesta negativa, las dejan identificadas con la intención de cortarles el cabello cuando se encuentren desprevenidas.

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“Hay un nuevo grupo de personas que te ofrece dinero por cortarte el cabello y, si no aceptas, te dejan fichada y luego te lo cortan”, aseguró.

A raíz de este preocupante hecho, Luna se mostró aterrada e incluso manifestó que teme por su cabello: “Siempre surgen nuevas modalidades de robo, pero esta es muy preocupante. Temo por mi cabello”.

La situación ha generado todo tipo de reacciones en redes, donde muchos aseguran sentirse inseguros ante este tipo de prácticas.