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¡Duelo en la música! Falleció importante integrante de Los Enanitos Verdes: ¿quién fue?

Se confirmó el fallecimiento de importante integrante de Los Enanitos Verdes tras algunas complicaciones de salud.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¡Duelo en la música! Falleció importante integrante de Los Enanitos Verdes: ¿quién fue?
¿Quién fue el importante miembro de los Enanitos Verdes que falleció? | Foto: Freepik

En las últimas horas, el mundo de la música se ha vestido de luto tras confirmarse el fallecimiento de un reconocido artista y exponente de la música, quien dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

Además, el artista dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional, en especial, por ser guitarrista y miembro fundador de los Enanitos Verdes, una de las agrupaciones más reconocidas en Latinoamérica en el campo del rock.

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¿Quién fue el reconocido artista que falleció en las últimas horas?

El nombre de Felipe Staiti se ha convertido en tendencia mediante las diferentes plataformas digitales no solo por ser un reconocido artista al demostrar su gran habilidad artístico y ser el fundador de Los Enanitos Verdes, sino que también, por confirmarse su fallecimiento.

¡Duelo en la música! Falleció importante integrante de Los Enanitos Verdes: ¿quién fue?
¿Cuál fue el importante legado que dejó Felipe Staiti en su carrera profesional? | Foto: Freepik

La noticia en la que se confirmó el fallecimiento de Felipe Staiti fue mediante un comunicado de William Ramírez, su mánager, quien expresó las siguientes palabras mediante su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de seis mil seguidores, expresando las siguientes palabras:

“Con profundo pesar lamentamos el sensible fallecimiento de Felipe Staiti, histórico guitarrista de Enanitos Verdes, gran persona y amigo. Su talento, entrega y pasión por la música dejaron una huella imborrable en generaciones enteras y en la historia del rock en español. Acompañamos con respeto y cariño a su familia, amigos, compañeros y a todos sus seguidores en este difícil momento”, agregó William Ramírez en la descripción de la publicación.

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¿Cuál fue la razón por la que falleció Felipe Staiti, miembro fundador de Los Enanitos Verdes?

¡Duelo en la música! Falleció importante integrante de Los Enanitos Verdes: ¿quién fue?
Así se confirmó la muerte de Felipe Staiti. | Foto: Freepik

Tal como lo han revelado medios internacionales, se refleja que Felipe Staiti atravesó por algunas complicaciones de salud, pues, aunque no se ha confirmado con exactitud, se refleja que estuvo internado en un centro médico.

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Cabe destacar que Felipe Staiti dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional, en especial, por sobresalir en importantes canciones como: ‘Lamento Boliviano’, ‘La muralla verde’, Tu cárcel’, ‘Amores lejanos’ y ‘Mariposas’.

Así también, una gran variedad de celebridades que hacen parte del entretenimiento se ha despedido con sentidas palabras de Felipe, pues la agrupación Hombres G y David Summers se han despedido a través de sus redes.

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