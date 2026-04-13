Una de las artistas más reconocidas a nivel mundial, Shakira, se vio envuelta en un escándalo tras hacer pública su ruptura con el futbolista Gerard Piqué

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¿Qué pasó entre Shakira y Gerard Piqué?

El 04 de junio del 2022 tras 12 años de relación, el exfutbolista español Gerard Piqué y la cantante colombiana Shakira Isabel Mebarak Ripoll anunciaron públicamente el fin de su noviazgo mediante un comunicado conjunto a través de las cuentas personales de cada uno.

¿Por qué se terminó la relación de Shakira y Gerard Piqué?

Los rumores de la razón de la ruptura de Shakira y Gerard Piqué fueron cientos; sin embargo, el que más se repetía entre los fans de Shakira era una presunta infidelidad por parte de Piqué. Diversas fuentes afirmaron haberlo visto en varias oportunidades con Clara Chía, una profesional en publicidad y relaciones públicas, quien no era un personaje público hasta este momento.

Por esta razón se terminó la relación entre Shakira y Gerard Piqué (Foto de AFP/ Bryan R. Smith)

¿Qué decía el comunicado de la ruptura entre Shakira y Piqué?

Los comunicados oficiales de la pareja tras su separación estuvieron enfocados en dejar clara la postura de ellos como padres, ya que tienen 2 hijos: Milan Piqué Mebarak (nacido el 22 de enero de 2013) y Sasha Piqué Mebarak (nacido el 29 de enero de 2015). Es por ello que fueron breves y directos:

"Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión" Artículos relacionados La casa de los famosos Eidevin reaccionó a eliminación de Karola de La casa de los famosos Colombia: esto dijo

¿Qué dijo Shakira en la entrevista acerca de su ruptura con Piqué?

Durante una reciente entrevista que le realizaron a Shakira, ella asegura que “se rompió en mil pedazos”, pero “logró reconstruirse a ella misma pieza por pieza”. Además de ello, envió un mensaje emotivo asegurando lo importante que es la música para ella:

“Encontré a través de mi música, mi propia fuerza: la fuerza de la mujer que tiene ese poder de saber que ahora es momento de levantarme, ahora es momento de sacar a mi familia adelante”

Además, la cantante también afirmó que muchas de las situaciones que le pasan en su vida personal las toma con humor: “Las dificultades que tengo las convierto en motivo de broma”

¿Qué pasó con la carrera artística de Shakira después de su ruptura con Piqué?

Tras uno de sus acontecimientos personales más difíciles, Shakira se transformó a nivel artístico, dándole a su público una versión diferente de ‘La Loba’ y convirtiendo su dolor en hits mundiales como: "Monotonía", "Bzrp Music Sessions, Vol. 53" y "TQG, con Karol G.