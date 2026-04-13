El nombre de Carla Giraldo se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales, no solo por ser una reconocida presentadora de televisión, sino que también, por ser una de las conductoras de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Así también, se ha ganado el cariño de sus seguidores no solo por su gran talento al ser una reconocida presentadora, sino que también, por su arrolladora manera de ser.

Por su parte, te contamos acerca de los detalles que compartió Carla hace unos meses para bajar de peso al ver cómo lucía su aspecto físico en el pasado.

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¿Cuál fue la base para que Carla Giraldo, presentadora de La casa de los famosos Col bajara de peso?

Así bajó de peso Carla Giraldo en su pasado. | Foto: Canal RCN

Hace varios meses, Carla Giraldo reveló durante una entrevista con el programa matutino de Buen Día, Colombia, varios detalles de su vida personal.

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Uno de los detalles que más acaparó la atención mediática se trató acerca de los respectivos procesos que realizó para bajar de peso, pues confesó que en el pasado subió de peso aproximadamente 95 kilos, pues expresó las siguientes palabras:

“Yo me hice el sleeve y todo empieza a funcionar, pero hay que hacer ejercicio, hay que volverse a querer, hay que alimentarse diferente, entonces, yo ya tenía un sobrepeso de 95 kilos y traté de hacer de todo, pero busqué ayuda, pues, entendí los cambios del organismo, no es fácil, yo estuve muy triste, yo no entendía nada”, agregó Carla Giraldo.

En medio de esta intervención en la que se enfrentó Carla Giraldo, aclaró que realizó todo un proceso para bajar de peso, en especial, al recibir apoyo psicológico para tener una pronta recuperación.

¿Qué alimentos son saludables para bajar de peso, según la IA?

Tras la confesión que hizo Carla Giraldo para bajar de peso y tener una buena alimentación y un buen estado físico, te compartimos algunos puntos clave que puedes tener en cuenta.

Así luce en la actualidad Carla Giraldo. | Foto: Canal RCN

Según la Inteligencia Artificial, más conocida como IA, los alimentos que puedes incluir en tus recetas son los siguientes:

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